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Культура

Актер из "Зимней вишни" скончался после тяжелой болезни

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В Литве скончался актер Арунас Сторпирштис. Ему было 68 лет, передает НСН. Долгое время артист боролся с тяжелой болезнью.

"Он болел, но работал до последнего дня – еще вчера озвучил фильм. Он не лежал в постели, ушел из жизни достойно", – сообщил брат Сторпирштиса изданию Delfi.

Арунас Сторпирштис стал известен после выхода на экраны фильмов "Американская трагедия", "Сезон чудес", "Выше Радуги", "Зимняя вишня", "Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя" и других.

7 ноября 2018, 20:59

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