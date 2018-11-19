Создатель фильма "Заводной апельсин" умер от пневмонии

Скончался графический дизайнер Пабло Ферро. Ему было 83 года. По предварительным данным, причиной смерти художника стала пневмония, передает RT. Ферро умер в Аризоне в кругу близких.
Пабло Ферро был одним из создателей фильма "Заводной апельсин" (режиссер – Стэнли Кубрик), пишет "360". Также он работал над картинами "Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу", "Люди в черном" и другими. 12 фильмов, над которыми он трудился, получили "Оскар".
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