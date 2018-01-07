Победительница Евровидения умерла от рака

Сонник Секс и отношения Путешествия Премьеры недели Еда

Самое читаемое

"Русское лото" уличили в жестоком обмане людей в миллиардном розыгрыше
68-летнюю Пугачеву в гостях у Навки подняли на смех за нелепый вид
46-летнюю Кудрявцеву высмеяли за выпрыгивающую из платья грудь
Возвращение Малахова на Первый канал удивило народ
5-летний сын знаменитой певицы умер от рака в новогоднюю ночь
партнеры
Воскресенье 7 января
Лента новостей
17:18
Волочкова ужаснула фотографией изуродованных ног
16:54
Знаменитые перлы политиков
16:40
Российская гимнастка разбилась во время выступления (видео)
16:28
Галкин и Меньшова довели Немоляеву до слез
15:29
Развратная Наталья Штурм рассказала об отношениях с сыном
14:58
В Сочи Lexus сбил ребенка на зебре (видео)
14:50
У Собчак пропали сотни миллионов на президентскую кампанию
14:23
У станции метро в Швеции произошел взрыв
14:04
Звезда "Битвы экстрасенсов" умирает из-за тяжелых травм
13:28
Сноубордист чудом спасся из-под лавины (видео)
13:15
35-летнюю Юлию Проскурякову без макияжа назвали грустной бабкой
12:49
Жена российского миллионера возмутила дорогим кольцом
12:21
На самой высокой горе в Южной Америке застряли россиянки
12:19
Голую обделавшуюся Аршавину вышвырнули из самолета
12:05
Главные плохиши 2017 года
11:59
Володин поздравил православных христиан с Рождеством
11:42
"Умирающую" Бузову подняли на смех за фото в купальнике
11:21
Секс-символ "Дома-2" рассказала об оргазме с 19-летним любовником
10:45
Певица Зара опубликовала шокирующую фотографию
10:20
Джигарханян нашел замену ушлой Цымбалюк-Романовской
23:54
Пугачева с комичным бантиком выглядит девочкой-кокеткой
19:39
13-летний сын олимпийского чемпиона умер во сне в Новый год
19:13
"Аэрофлот" сообщил о проблемах с обслуживанием в Вашингтоне
18:12
Самые громкие политические скандалы 2017 года
18:08
Зачинщик скандала с Пугачевой сжалился над оплеванной Примадонной
17:39
К чему снится драка
17:11
Охваченную огнем гостиницу в Сочи сняли на видео
17:00
Изменившийся до неузнаваемости Лазарев удивил фанатов
16:33
Многодетный отец разбился при падении со скалы в день рождения (видео)
16:15
Умер легендарный президент концерна Toyota
16:04
Принцев наказали за требование денег на воду и свет
15:41
Неожиданный поворот в деле об убийстве известного музыканта в Москве
15:14
В центре Москвы произошел жуткий пожар
15:07
Выгодные покупки с промокодами
15:02
Лядова объяснила скандал с черными риэлторами
14:47
Волочкову обвинили в бессовестном вранье
14:27
Ведущая Первого канала снялась голой
13:16
Ольга Бузова похвасталась необычной татуировкой
12:50
На козырьке Сбербанка в Москве нашли мертвого мужчину
12:41
Потерявшей мужа светской львице устроили жесткую травлю
12:23
Поплывшая Цымбалюк-Романовская налегает на черную икру
12:16
Обиженная поклонница набросилась на Киркорова в Майами
12:03
Состояние двухлетнего сына актрисы Галины Боб резко ухудшилось
10:57
У кладбища под Москвой произошло смертельное ДТП
10:49
Волочкова рассекретила богатого любовника
10:25
Близких Табакова лишили надежды
23:53
Мужчины бросились отбеливать пенис
21:56
В Москве известная телеведущая и врач умерла от пневмонии
21:48
68-летнюю Пугачеву в гостях у Навки подняли на смех за нелепый вид
18:17
Трамп затягивает петлю на шее Порошенко
18:15
Четыре аварии подряд в Москве сняли на видео
17:49
На отдыхе в Египте погиб турист
17:43
Олимпийская чемпионка побила Волочкову
17:34
Хоккеисту вырвали бороду во время драки (видео)
17:17
Звезд новогодних огоньков оправдали после скандалов
17:06
Звезда "Дома-2" раскрыла секрет попадания на шоу
16:47
Молодой любовник показал фото Бондарчук на отдыхе
15:11
Из-за снегопада в Москве столкнулись 26 машин
14:49
Юлию Началову жестко высмеяли за странное фото
14:15
Москвич до смерти забил жену
14:00
Украинская модель разбилась в США в пьяном ДТП
13:34
В аварии на МКАД погиб человек
13:15
Дана Борисова собралась в монастырь
12:49
Самые громкие судебные процессы года
12:35
Тяжелобольная Бузова объяснила постоянное вранье
12:09
У Бабкиной особенные отношения с внуком
11:44
Пьяный пассажир устроил стрельбу на МЦК
11:38
Меньшова показала изменившуюся после пластики Алентову
11:08
Совет на выходные
10:57
Блудливый поп из "Дома-2" испытывает нестерпимые муки
10:29
Юлия Савичева ошпарила лицо раскаленным маслом
10:08
Под Краснодаром застрелили двух отдыхающих
23:45
Известного музыканта нашли зарезанным под мостом в Москве
17:57
Гороскоп здоровья на январь 2018 года
17:49
"Русское лото" уличили в жестоком обмане людей в миллиардном розыгрыше
17:31
Скандальный развод Джигарханяна ударил по Малахову
17:03
Звезда "Дома-2" потеряла дочь
16:43
Фриске показала редкие фото с больной сестрой
16:16
Москва возобновила авиасообщение с Каиром
16:01
Бывший муж-алкоголик забирает сына у Натальи Штурм
15:34
К чему снится кровь
15:10
Что больше всего возмутило Вас в новогоднем эфире
14:41
В Израиле умер известный писатель
14:15
Затравленная Пугачева дала достойный ответ злопыхателям
13:54
Караченцов устал бороться с раком
13:28
Под Москвой ель искалечила дровосека
13:24
Рыжий "Иванушка" лечил депрессию алкоголем после смерти Яковлева
12:13
Пропавшего под Новый год худрука детского театра нашли мертвым
11:45
Лишившийся работы Нагиев влез в долги
11:26
Во время обстрела в Сирии погибли российские военные
11:06
Первый муж Валерии заговорил о ее любовных похождениях
10:43
Бузова слегла с тяжелым заболеванием
10:22
Роднина разнесла в пух и прах новогодний огонек с Пугачевой
10:00
Бедная Меркель судорожно хватается за власть
17:55
Бизнес-гороскоп на январь 2018 года
17:43
В жуткой аварии в ХМАО погибли 10 человек
17:26
Хитрый барнаулец устроил сыну ночь чудес в закрытом ТЦ
17:03
Выберите лучшую звезду новогоднего огонька
16:45
В центре Москвы пожарные спасли из огня 20 человек
16:27
Возвращение Малахова на Первый канал удивило народ
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Голую обделавшуюся Аршавину вышвырнули из самолета
68-летнюю Пугачеву в гостях у Навки подняли на смех за нелепый вид
Поплывшая Цымбалюк-Романовская налегает на черную икру
Близких Табакова лишили надежды
Обделавшаяся в самолете Аршавина взбесила народ
Волочкова рассекретила богатого любовника
Культура

Победительница Евровидения умерла от рака

Франс Галль. Фото: GLOBAL LOOK press/Wulf Pfeiffer
Французская певица Изабель Женевьев Мари Анн Галль умерла во Франции в возрасте 70 лет. Исполнительница страдала от онкологического заболевания.
прочитано 6489 раз

Изабель Женевьев Мари Анн Галль, известная под сценическим псевдонимом Франс Галль, попала в больницу в середине декабря 2017 года. Она проходила лечение в клинике в пригороде Парижа.

Усилия врачей оказались бессильны. 7 января певица ушла из жизни, передает телеканал "360". Ей было 70 лет. Причиной смерти называется онкологическое заболевание.

Свою карьеру на эстраде Франс Галль начала еще до совершеннолетия. В 1965 году она выступила на конкурсе Евровидение от Люксембурга. Певица исполнила песню Poupee de cire, poupee de son и заняла первое место.

Франс Галль. Фото: GLOBAL LOOK press/imago stock&people

За годы своей карьеры она сотрудничала с такими композиторами, как Серж Генсбур и Мишель Берже. От Мишеля Берже она родила двух детей – сына и дочь.Девочке впоследствии скончалась от тяжелой наследственной болезни – муковисцидоза.

Автор: Геннадий Куприянов7 января 2018, 15:52

комментарии

Политика

Знаменитые перлы политиков
Главные плохиши 2017 года
Самые громкие политические скандалы 2017 года
Трамп затягивает петлю на шее Порошенко

Шоу-бизнес

Обделавшаяся в самолете Аршавина взбесила народ
Волочкова ужаснула фотографией изуродованных ног
Галкин и Меньшова довели Немоляеву до слез
Развратная Наталья Штурм рассказала об отношениях с сыном

Проишествия

Российская гимнастка разбилась во время выступления (видео)
Сноубордист чудом спасся из-под лавины (видео)
Неожиданный поворот в деле об убийстве известного музыканта в Москве
Многодетный отец разбился при падении со скалы в день рождения (видео)

Lifestyle

Победительница Евровидения умерла от рака
Назовите Ваш любимый фильм про Рождество
Кто Ваш любимый актер
В центре Москвы штурмуют дом с привидениями
Шоу-бизнес

Дана Борисова убита бывшим мужем

Отец ее ребенка кричал: "Иуда! Конченая наркоманка!"
Шоу-бизнес

68-летнюю Пугачеву в гостях у Навки подняли на смех за нелепый вид

Певица пыталась выглядеть юной рокершей

Происшествия

Российская гимнастка разбилась во время выступления (видео)

Артиста находится в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес

Волочкова ужаснула фотографией изуродованных ног

Балерина захотела показать, что заслужила шикарную жизнь

Гороскоп

У Киркорова родится еще один ребенок
Совет на выходные
Гороскоп здоровья на январь 2018 года
Караченцов устал бороться с раком

Фоторепортажи

Олимпийская чемпионка побила Волочкову
Плоскогрудая Бузова потрясла декольте до пупа
Как Николай Цискаридзе завоевал мир
Сменившая имидж Бородина поразила красотой

Спорт

Хоккеисту вырвали бороду во время драки (видео)
Что стало с фигуристкой Екатериной Гордеевой
Татьяна Тотьмянина экстренно прооперирована
Секс-символ сборной России пропустит Олимпиаду

Регионы

Допрос петербургского террориста попал на видео
На Урале произошла дерзкая кража гигантской картошки фри (видео)
Теракт в Петербурге устроил больной сектант
Россиянка вышла из душа и нашла под своей елкой чужого мужчину
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru