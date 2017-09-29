Во Франции нашли "голую" версию "Моны Лизы"

Угольный эскиз, на котором изображена похожая на Мону Лизу девушка, нашли в художественной коллекции во Франции. Героиня наброска запечатлена обнаженной.

По словам экспертов, эскиз мог быть частью подготовки Леонардо да Винчи к созданию одной из самых известных его работ. Однако искусствоведы еще не до конца понимают, кто нарисовал этот набросок – часть его написана правшой, к другой части приложил руку левша. Знаменитый художник, по воспоминаниям современников, как раз пользовался левой рукой, отмечают "Известия".

Загадочный экспонат с 1862 года хранился в коллекции искусства Ренессанса в музее Конде, во дворце Шантли на севере Парижа. "Рисунок невероятно качественный – лицо и руки изображены и проработаны замечательно. Это не бледная копия. Мы смотрим на то, над чем в конце жизни работал Леонардо параллельно с "Моной Лизой". Это почти наверняка подготовительная работа к масляной живописи", – сказал искусствовед Матье Делдик.

Он отмечает, что руки и тело почти идентично схожи с масляным портретом и что обе картины почти одного размера. Кроме того, эксперт указывает, что по контуру девушки на угольном наброске пунктиром пробиты небольшие дырки, по которым художник мог сверять ее форму с формой на холсте.

Делдик отметил, что штриховка в верхней части эскиза, около головы, была сделана правшой, как и некоторые другие фрагменты работы. "Мы должны оставаться настороже. Работа по установлению точного авторства займет некоторое время. Нам очень сложно работать с этим рисунком, он невероятно хрупкий и может быстро рассыпаться в пыль", – заявил искусствовед.



Напомним, ранее эксперты обнаружили под знаменитым изображением Моны Лизы еще один портрет. В 2015 году ученый Паскаль Котт после десяти лет изучения картины Леонардо да Винчи нашел более раннюю работу прямо под загадочной улыбкой. Котту удалось найти под слоями краски набросок портрета с более крупной головой, носом, руками, но маленькими губами.