Во Франции нашли "голую" версию "Моны Лизы"
По словам экспертов, эскиз мог быть частью подготовки Леонардо да Винчи к созданию одной из самых известных его работ. Однако искусствоведы еще не до конца понимают, кто нарисовал этот набросок – часть его написана правшой, к другой части приложил руку левша. Знаменитый художник, по воспоминаниям современников, как раз пользовался левой рукой, отмечают "Известия".
Загадочный экспонат с 1862 года хранился в коллекции искусства Ренессанса в музее Конде, во дворце Шантли на севере Парижа. "Рисунок невероятно качественный – лицо и руки изображены и проработаны замечательно. Это не бледная копия. Мы смотрим на то, над чем в конце жизни работал Леонардо параллельно с "Моной Лизой". Это почти наверняка подготовительная работа к масляной живописи", – сказал искусствовед Матье Делдик.
'Mona Lisa nude sketch' found in France https://t.co/yubgdAsXrW pic.twitter.com/UsmIg8BBM4— Live & Fun Learning (@LiveFunLearning) 29 сентября 2017 г.
Он отмечает, что руки и тело почти идентично схожи с масляным портретом и что обе картины почти одного размера. Кроме того, эксперт указывает, что по контуру девушки на угольном наброске пунктиром пробиты небольшие дырки, по которым художник мог сверять ее форму с формой на холсте.
Analyse de la Joconde nue au @c2rmf avec Bruno Mottin, conservateur du @c2rmf et @mathieudeldicqu conservateur du @chantillydomain pic.twitter.com/alMMSu09nP— Domaine de Chantilly (@chantillydomain) 28 сентября 2017 г.
Делдик отметил, что штриховка в верхней части эскиза, около
головы, была сделана правшой, как и некоторые другие фрагменты работы. "Мы
должны оставаться настороже. Работа по установлению точного авторства займет
некоторое время. Нам очень сложно работать с этим рисунком, он невероятно
хрупкий и может быстро рассыпаться в пыль", – заявил искусствовед.
Напомним, ранее эксперты обнаружили под знаменитым изображением Моны Лизы еще один портрет. В 2015 году ученый Паскаль Котт после десяти лет изучения картины Леонардо да Винчи нашел более раннюю работу прямо под загадочной улыбкой. Котту удалось найти под слоями краски набросок портрета с более крупной головой, носом, руками, но маленькими губами.
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