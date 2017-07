Рисунок Трампа выставили на торги

Рисунок Трамп сделал в 2005 году в рамках благотворительного мероприятия. На белом листе бумаги он схематично изобразил очертания небоскребов Нью-Йорка. В центре рисунка расположен знаменитый офис миллиардера -Trump Tower.

Внизу листа Трамп поставил свой автограф маркером золотого цвета. Спустя 12 лет рисунок был выставлен на торги аукционным домом Nate D. Sanders Auctions. Стартовая цена лота составила девять тысяч долларов, сообщает The Hill.

По словам организаторов аукциона, рисунок, сделанный будущим президентом США, находится в "прекрасном состоянии" и является эксклюзивом. Торги состоятся 27 июля.

Sketch of NYC skyline drawn by President Trump up for auction with minimum bid of $9,000 https://t.co/82F87bXELd pic.twitter.com/xYBprVW2eS