Рисунок Трампа выставили на торги

Рисунок очертаний Нью-Йорка, сделанный президентом США Дональдом Трампом, выставили на аукцион. Минимальная ставка лота составляет девять тысяч долларов.

Рисунок Трамп сделал в 2005 году в рамках благотворительного мероприятия. На белом листе бумаги он схематично изобразил очертания небоскребов Нью-Йорка. В центре рисунка расположен знаменитый офис миллиардера -Trump Tower.

Внизу листа Трамп поставил свой автограф маркером золотого цвета. Спустя 12 лет рисунок был выставлен на торги аукционным домом Nate D. Sanders Auctions. Стартовая цена лота составила девять тысяч долларов, сообщает The Hill.

По словам организаторов аукциона, рисунок, сделанный будущим президентом США, находится в "прекрасном состоянии" и является эксклюзивом. Торги состоятся 27 июля.

Sketch of NYC skyline drawn by President Trump up for auction with minimum bid of $9,000 https://t.co/82F87bXELd pic.twitter.com/xYBprVW2eS — The Hill (@thehill) 25 июля 2017 г.

Как отмечает издание, в 2007 году предшественник Трампа Барак Обама во времена своей работы в Сенате США, также сделал рисунок в рамках благотворительной компании. Набросок с портретами нескольких современных американских политиков – в том числе сенаторов Эдварда Кеннеди и Гарри Рейда – ушел с молотка на eBay за 2075 долларов. Лот приобрел коллекционер из американского штата Иллинойс Уэйн Берзон.