Трамп заставил жену Макрона краснеть

"Она в такой хорошей физической форме! Красивая!" – повторил политик, обращаясь к главе Франции. Запись велась со спины первой леди, однако было заметно, что похвала высокопоставленного гостя ее смутила. Зрители выразили уверенность, что если бы камера сняла лицо Брижит Макрон, то все бы увидели, как она покраснела.



WATCH: President Trump tells the French first lady, "You're in such good shape" pic.twitter.com/UjiSIWWzoq