Трамп заставил жену Макрона краснеть

Президент США Дональд Трамп прибыл в Париж по приглашению своего французского коллеги Эммануэля Макрона. При встрече с первой леди Франции американский лидер буквально рассыпался в комплиментах.

"Она в такой хорошей физической форме! Красивая!" – повторил политик, обращаясь к главе Франции. Запись велась со спины первой леди, однако было заметно, что похвала высокопоставленного гостя ее смутила. Зрители выразили уверенность, что если бы камера сняла лицо Брижит Макрон, то все бы увидели, как она покраснела.

