Обнаженный российский художник удивил Нью-Йорк (видео)
На опубликованных кадрах видно, как деятеля искусства в ящике вытаскивают из багажника автомобиля и на глазах у сотен людей вносят внутрь музея. Сотрудники службы безопасности отреагировали практически мгновенно: они накрыли прозрачную коробку белой тканью, а затем выволокли ее из здания.
Художника задержали полицейские, передает The New York Daily News. Им оказался Федор Павлов, известный своими арт-акциями. За подобные нарушения его задерживали уже пять раз.
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