Обнаженный российский художник удивил Нью-Йорк (видео)

В Нью-Йорке во время благотворительного бала произошел необычный инцидент. Мероприятие чуть не сорвал голый российский художник, которого внесли в здание Метрополитен-музея в прозрачной коробке.

На опубликованных кадрах видно, как деятеля искусства в ящике вытаскивают из багажника автомобиля и на глазах у сотен людей вносят внутрь музея. Сотрудники службы безопасности отреагировали практически мгновенно: они накрыли прозрачную коробку белой тканью, а затем выволокли ее из здания.

Художника задержали полицейские, передает The New York Daily News. Им оказался Федор Павлов, известный своими арт-акциями. За подобные нарушения его задерживали уже пять раз.