В ФСБ рассекретили документы Владимира Ленина

Кинокомпания Star Media снимает сериал, посвященный Владимиру Ленину. Документально-игровой телепроект расскажет о детстве, родителях легендарного революционера, раскроет его тайны.

Премьера телепроекта намечена на осень этого года и приурочена к 100-летию Октябрьской революции. "Для современного зрителя многие из эпизодов биографии Ленина окажутся весьма неожиданными", – рассказал "Известиям" продюсер Валерий Бабич. Он отметил, что в картине будут раскрыты как сильные, так и слабые стороны личности вождя пролетариата.

Сейчас над телепроектом работает группа профессионалов под руководством известного аналитика в области политических движений и партий Игоря Липина. У членов съемочной группы есть доступ практически ко всем секретным архивам спецслужб, включая ФСБ. Продюсеры обещают, что впервые в современной истории на центральном телевидении будут показаны оригиналы секретных документов о Владимире Ульянове.

Владимиру Ильичу в свое время было посвящено немало книг, фильмов и документальных картин. Однако творение Star Media обещает стать по-настоящему уникальным в своем жанре. Необычный сериал основан на воспоминаниях современников революционера, ранее нигде не зафиксированных.

"Ленин говорил, что политика начинается не там, где тысячи, а там, где миллионы. Наш фильм "Ленин" был создан для миллионов людей", – рассказал Липин.

Как отмечают "Известия", создатели сериала постарались избежать какой-либо категоричной оценки политической деятельности вождя. Цель 12-серийного проекта – рассказать о формировании взглядов политика, а также показать разные стороны его личности.

Съемки сериала пройдут не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в ряде городов Европы. В роли Ленина выступят сразу пять актеров.