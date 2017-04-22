Раскрыта тайна смерти Ленина

С годами страсти вокруг Владимира Ленина не только не утихают, но и все сильнее разгораются. В 147-ю годовщину со дня рождения Ильича книгу о тайнах создателя первого в мировой истории социалистического государства представил британский ученый Виктор Себестьен.

"Ленин – современный феномен. Его смело можно называть крестным отцом сегодняшних политиков. В то же время он не монстр, садист, злодей. В отличие от Сталина, Мао Цзэдуна или Гитлера он никогда не расспрашивал о подробностях смерти своих жертв. Он мог смеяться даже над самим собой, а в личных отношениях был чрезвычайно добр", – так британец охарактеризовал Ильича.

В своей книге Себестьен не только разглагольствует о личности вождя мирового пролетариата, но и приоткрывает тайны жизни и смерти Владимира Ленина. Историк считает, что революционера навсегда изменили три события – смерть отца, казнь старшего брата Александра за покушение на царя и неизлечимая болезнь любимой сестры Ольги.

Оказывается был у Владимира Ильича и кумир. Ленин старался походить на несгибаемого революционера Рахметова – героя романа Чернышевского "Что делать?", и даже повесил портрет писателя в своем кабинете.

Были у Ульянова и увлечения. Так, Ильич любил прогулки на природе, по берегу Волги, был заядлым охотником и с удовольствием катался на коньках. "Он был настоящим писателем. Может быть, не таким блестящим мастером слова, как Карл Маркс или Троцкий, но писал ясно, убедительно, его ирония производила сильное впечатление", – цитирует "Комсомольская правда" британца.

Одним из увлечений Ленина стала и Инесса Арманд. Свои отношения они старались хранить в секрете. Но в парижском окружении Ульянова о них знали. Знала и Надежда Крупская, которая послала несколько очень грустных писем родственникам мужа. Она предлагала Ленину расстаться, однако он ответил категорическим отказом.

По мнению Себестьена, именно смерть Арманд в 1920 году подкосила Ильича. Он забросил физические упражнения, плохо питался, очень мало спал, работая целыми сутками. "Его было невозможно узнать. Он шел с закрытыми глазами, и нам казалось, что он в любой момент упадет", – так описывала похороны Инессы советский посол Александра Коллонтай.

Ленин слабел на глазах. Ему не хватало дыхания, мучили боли в груди и в ногах. При каждом удобном случае он старался сесть. За три года он перенес несколько инсультов. Ленин даже просил супругу дать ему яду. У Крупской не хватало на это сил, она обратилась к Сталину. Но яда Ленин так и не получил.

Некоторые историки утверждают, будто Ильич болел сифилисом, а врачи якобы скрывали позорный диагноз. В книге Себестьена делается совершенно другой вывод о смерти русского революционера: атеросклероз, а никакая не венерическая болезнь, погубил Ленина.

В последние девять месяцев Владимир Ильич уже практически не говорил, передвигался в коляске. 21 января 1924 года был спокойный солнечный день и Ленина вывезли на свежий воздух. Пробегавший неподалеку пес поймал птицу и понес хозяину. "Вот собака", – произнес Ленин. Это были последние слова вождя.