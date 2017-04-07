Михайлова и Ваенгу променяли на "Грибы"

Россияне стали меньше слушать шансон, отдав предпочтение танцевальным хитам. Такой вывод сделали исследователи портала "Яндекс.Музыка".

По данным популярнейшего интернет-сервиса, количество любителей шансона за последние три года сократилось ровно в два раза. Как рассказал изданию РБК представитель "Яндекс.Музыки", сравнивали показатели 2014-го и зимы текущего года, так как "музыкальные вкусы меняются небыстро, и отличия из года в год будут не такими заметными".

Рейтинг Стаса Михайлова, пару лет назад находившегося на самом пике популярности, стремительно упал. Знаменитого певца опередил украинский коллектив "Грибы".

Позабыли россияне и Елену Ваенгу. Михаил Шуфутинский, группа "Бутырка" и Петлюра также существенно опустились в рейтинге популярности. Последний, к слову, "скатился" более чем на 200 позиций.

Самой популярной композицией прошедшей зимы стала Rockabye небезызвестной группы Clean Bandit. Признанными лидерами поп-направления стали хиты украинских "Грибов", британцев Ed Sheeran и российского рэпера Егора Крида.