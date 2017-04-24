10 ярких ролей Барбры Стрейзанд
"Смешная девчонка" (1968)
Именна эта музыкальная комедия принесла Стрейзанд мировую известность, пишут "Аргументы и факты". Кроме того, за роль обаятельной восходящей звезды Фанни Брайс актриса получила "Оскар".
"Хелло Долли" (1969)
Всего спустя год после "Смешной девчонки" выходит фееричный киномюзикл "Хелло Долли". И вновь Стрейзанд в роли жизнерадостной свахи очаровывает зрителей.
"Филин и кошечка" (1970)
В комедии "Филин и кошечка" Стрейзанд сыграла эксцентричную девушку легкого поведения. Кстати, в этом фильме актриса впервые должна была появиться в кадре с обнаженной грудью, однако эту эротическую сцену вырезали при монтаже.
"Рождение звезды" (1976)
Этот рок-фильм – история любви начинающей певицы (Стрейзанд) и стареющего певца. За музыку к картине актриса получила "Оскар".
"Главное событие" (1979)
В этой мелодраме Стрейзанд исполнила роль бизнес-вумен, которая отважно борется со всеми неудачами. После выхода в прокат картина была раскритикована рецензентами, однако среди зрителей она пользовалась бешеным успехом.
"Йентл" (1983)
В этом фильме Стрейзанд выступила не только в роли актрисы, но и режиссера. В центре сюжета – жизнь еврейской девушки, которая после смерти отца, раввина, переоделась в парня и поступила учиться в иешиву.
"Чокнутая" (1987)
В драме "Чокнутая" Стрейзанд исполнила роль проститутки, которая внезапно убивает своего клиента. За работу в картине актриса была удостоена премии "Золотой глобус".
"Повелитель приливов" (1991)
Лента, в которой Стрейзанд вновь выступила как актриса и режиссер, выдвигалась на премию "Оскар" в семи номинациях и была удостоена премии "Золотой глобус". В центре сюжета драмы – история любви женщины-врача и футбольного тренера.
"У зеркала два лица" (1996)
В этой мелодраматической комедии Стрейзанд выступила в роли режиссера, продюсера и исполнительницы главной роли. Актрисе удалось проникновенно и с чувством юмора рассказать историю о гадком утенке, превратившемся в прекрасного лебедя.
"Знакомство с Факерами" (2004)
В этой романтической комедии Стрейзанд исполнила роль матери главного героя, которой выпадает непростая участь – познакомиться с родителями невесты его сына. Комедийный талант актрисы сразу же превартил картину в вечную классику.
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