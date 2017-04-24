10 ярких ролей Барбры Стрейзанд

24 апреля знаменитой американской актрисе и певице Барбаре Стрейзанд исполнилось 75 лет. Эта талантливая, харизматичная женщина навсегда оставила след в сердцах зрителей благодаря своим ярким, неповторимым фильмам. Мы решили вспомнить десять лучших ролей главной "смешной девчонки" Голливуда.

"Смешная девчонка" (1968)

Именна эта музыкальная комедия принесла Стрейзанд мировую известность, пишут "Аргументы и факты". Кроме того, за роль обаятельной восходящей звезды Фанни Брайс актриса получила "Оскар".

"Хелло Долли" (1969)

Всего спустя год после "Смешной девчонки" выходит фееричный киномюзикл "Хелло Долли". И вновь Стрейзанд в роли жизнерадостной свахи очаровывает зрителей.

"Филин и кошечка" (1970)

В комедии "Филин и кошечка" Стрейзанд сыграла эксцентричную девушку легкого поведения. Кстати, в этом фильме актриса впервые должна была появиться в кадре с обнаженной грудью, однако эту эротическую сцену вырезали при монтаже.

"Рождение звезды" (1976)

Этот рок-фильм – история любви начинающей певицы (Стрейзанд) и стареющего певца. За музыку к картине актриса получила "Оскар".

"Главное событие" (1979)

В этой мелодраме Стрейзанд исполнила роль бизнес-вумен, которая отважно борется со всеми неудачами. После выхода в прокат картина была раскритикована рецензентами, однако среди зрителей она пользовалась бешеным успехом.

"Йентл" (1983)

В этом фильме Стрейзанд выступила не только в роли актрисы, но и режиссера. В центре сюжета – жизнь еврейской девушки, которая после смерти отца, раввина, переоделась в парня и поступила учиться в иешиву.

"Чокнутая" (1987)

В драме "Чокнутая" Стрейзанд исполнила роль проститутки, которая внезапно убивает своего клиента. За работу в картине актриса была удостоена премии "Золотой глобус".

"Повелитель приливов" (1991)

Лента, в которой Стрейзанд вновь выступила как актриса и режиссер, выдвигалась на премию "Оскар" в семи номинациях и была удостоена премии "Золотой глобус". В центре сюжета драмы – история любви женщины-врача и футбольного тренера.



"У зеркала два лица" (1996)

В этой мелодраматической комедии Стрейзанд выступила в роли режиссера, продюсера и исполнительницы главной роли. Актрисе удалось проникновенно и с чувством юмора рассказать историю о гадком утенке, превратившемся в прекрасного лебедя.

"Знакомство с Факерами" (2004)

В этой романтической комедии Стрейзанд исполнила роль матери главного героя, которой выпадает непростая участь – познакомиться с родителями невесты его сына. Комедийный талант актрисы сразу же превартил картину в вечную классику.