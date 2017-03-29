Мошенники в Эрмитаже: кто угодил в скандал
ДОМАШНИЙ АРЕСТ МИХАИЛА НОВИКОВА
Как рассказала "Интерфаксу" пресс-секретарь Лефортовского суда Екатерина Краснова, в отношении Новикова-старшего с 28 марта 2017 года избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Известно, что в настоящее время заместитель главы одного из самых крупных музеев России подозревается в мошенничестве (часть 4 статья 159 Уголовного кодекса России).
К слову, в 159-й статье говорится о хищении в особо крупных размерах, совершенном группой лиц, а это значит, что в предполагаемых противоправных действиях Новикова должны быть замешаны и другие работники Эрмитажа. Однако никаких комментариев о том, что же действительно могло произойти в петербургском музее, прессе пока не дают.
ЗАДЕРЖАНИЕ НОВИКОВА-МЛАДШЕГО
Следом в СМИ появилась не менее шокирующая информация. Источник "Интерфакса" сообщил, что сын Михаила Новикова Артем также был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Новиков-младший, к слову, является крупным чиновником – занимает пост директора департамента инвестиций, реставрации и строительства Минкультуры. Издание сообщало, что 28 марта Артем Михайлович был арестован прямо в здании ведомства.
ЧТО ГОВОРЯТ В МИНИСТЕРСТВЕ
Однако сотрудники Минкультуры опровергли информацию о задержании Артема Новикова, сообщает ТАСС. Как оказалось, уже сегодня Новиков примет участие в работе коллегии министерства.
"К сожалению, журналисты не способны даже на перепроверку информации и готовы любую непроверенную новость давать как сенсацию", – возмутились в пресс-службе.
ИТОГИ
Откуда взялась информация о задержании Новикова-младшего и кому это было нужно – не ясно. Как отмечает Lenta.ru, многие издания сообщали: дескать, чиновника допросили в качестве подозреваемого по уголовному делу, а потом отпустили. Не связано ли упомянутое уголовное дело с тем, по которому Михаил Новиков в настоящее время отбывает домашний арест? Ответа на этот вопрос, увы, нет.
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