Директора департамента Минкультуры задержали в Москве

Главу департамента Министерства культуры и сына заместителя директора Эрмитажа Артема Новикова задержали сотрудники ФСБ, передают "Вести.Ru". Чиновника взяли под стражу прямо на рабочем месте, во время совещания. В его квартире прошел обыск.

Новиков подозревается в мошенничестве. Возглавляемый им департамент занимается вопросами инвестиций, реставрации и строительства.