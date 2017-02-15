Что стало с кумирами нашего детства

Сегодня день рождения героя всех советских подростков – исполнительницы роли Алисы в культовом телефильме "Гостья из будущего". Как и многие дети-актеры, Наталья Гусева не стала профессиональной актрисой. Dni.Ru предлагают узнать, как сложились судьбы кумиров нашего детства.

Пятисерийный фильм Павла Арсенова "Гостья из будущего" сделал Наталью Гусеву едва ли не самым популярным ребенком в СССР. Члены съемочной группы не раз отмечали – у двеннадцатилетней актрисы большой талант. Только за время обучения в общеобразовательной школе Наталья успела сняться в пяти кинолентах и сразу после выпуска отправилась покорять... химический факультет. "Алиса" стала успешным биохимиком, позабыв про актерское прошлое. Однако в 2008 году Наталья вновь вернулась на съемочную площадку, снявшись в детективном сериале "Литейный" в роли телеведущей. В 2009-м – озвучила капитана космического корабля в мультфильме Сергей Серегина "День рождения Алисы".

Звезда фильмов "Кортик" и "Бронзовая птица" Сергей Шевкуненко с 11 до 16 лет снимался в художественных фильмах. Режиссеры как один прочили мальчику большое будущее, но так называемый криминальный талант пересилил актерский. В это сложно поверить, но уже на момент съемок "Кортика" 13-летний актер состоял на учете в детской комнате милиции. Закончив 8 классов, юноша очень быстро "покатился по наклонной" – уже спустя несколько лет он становится лидером крупной "Мосфильмовской" преступной группировки. В перерывах между походами в тюрьму, где за ним закрепилось прозвище "Артист", Шевкуненко работал осветителем на "Мосфильме". В феврале 1995 года в квартиру Сергея ворвался злоумышленник и застрелил мать актера. Бросившись к ней, Шевкуненко получил две пули в затылок.

Владимиру Дичковскому, известному нам по ролям Генки в экранизациях произведений Анатолия Рыбакова, также не суждено было стать актером. После окончания школы молодой человек пытался поступить в театральное училище Минска, но, несмотря на рекомендации "Мосфильма", провалился на экзаменах. После службы в армии Дичковский устроился шофером в Генштаб Москвы, а позже перебрался на родину в Минск, где трудится водителем-экспедитором в мелкой коммерческой фирме.

"Лучше быть хорошим рабочим, чем плохим актером" – заявил как-то повзрослевший Игорь Шульженко в одном из своих интервью. Исполнитель роли Славки Эльдарова из "Кортика" и "Бронзовой птицы" признавался, что сам не очень-то мечтал о кинематографе, просто в их школу "пришли с киностудии и сказали, что ищут актеров для "Кортика"". После окончания школы Игорь стал плиточником, даже не думая об актерской карьере. В 2009 году он скончался.

Звезды музыкального картины Константина Бромберга "Приключения Электроника" братья Торсуевы сегодня не очень-то жалуют мир большого кино. Юрий после окончания школы поступил в Институт стран Азии и Африки, а сегодня работает на киностудии "Три Тэ", но по совершенно другой специальности. Исполнитель роли Электроника Владимир Торсуев все же выбрал актерскую стезю и периодически появляется на телеэкране.

Третьякова Инга снималась в кино с 9 до 23 лет и запомнилась преимущественно по детским фильмам. "Тимур и его команда", " Камертон", "Ответная мера" – роли во всех этих фильмах сделали Ингу настоящим кумиром подростков. Однако девушка не пожелала всю жизнь посвятить кинематографу и поступила в Гнесинское училище, после окончания которого стала профессиональной певицей.





Чтобы стать знаменитой Мальвиной, Татьяна Проценко не участвовала в кастингах. С ней познакомился в поезде ассистент режиссера. После съемок "Приключений Буратино" автор сценария фильма специально для 7-летней Тани написала новый сюжет – "Про красную шапочку", но из-за сотрясения мозга девочке так и не удалось повторить успех на киноплощадке. Проценко закончила киноведческий факультет ВГИКа и стала успешным журналистом.



