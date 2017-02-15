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Lifestyle

Что стало с кумирами нашего детства

Наталья Гусева и Татьяна Проценко. Фото: Дни.Ру
Сегодня день рождения героя всех советских подростков – исполнительницы роли Алисы в культовом телефильме "Гостья из будущего". Как и многие дети-актеры, Наталья Гусева не стала профессиональной актрисой. Dni.Ru предлагают узнать, как сложились судьбы кумиров нашего детства.
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Пятисерийный фильм Павла Арсенова "Гостья из будущего" сделал Наталью Гусеву едва ли не самым популярным ребенком в СССР. Члены съемочной группы не раз отмечали – у двеннадцатилетней актрисы большой талант. Только за время обучения в общеобразовательной школе Наталья успела сняться в пяти кинолентах и сразу после выпуска отправилась покорять... химический факультет. "Алиса" стала успешным биохимиком, позабыв про актерское прошлое. Однако в 2008 году Наталья вновь вернулась на съемочную площадку, снявшись в детективном сериале "Литейный" в роли телеведущей. В 2009-м – озвучила капитана космического корабля в мультфильме Сергей Серегина "День рождения Алисы".

Кадр из фильма "Гостья из будущего"

Звезда фильмов "Кортик" и "Бронзовая птица" Сергей Шевкуненко с 11 до 16 лет снимался в художественных фильмах. Режиссеры как один прочили мальчику большое будущее, но так называемый криминальный талант пересилил актерский. В это сложно поверить, но уже на момент съемок "Кортика" 13-летний актер состоял на учете в детской комнате милиции. Закончив 8 классов, юноша очень быстро "покатился по наклонной" – уже спустя несколько лет он становится лидером крупной "Мосфильмовской" преступной группировки. В перерывах между походами в тюрьму, где за ним закрепилось прозвище "Артист", Шевкуненко работал осветителем на "Мосфильме".  В феврале 1995 года в квартиру Сергея ворвался злоумышленник и застрелил мать актера. Бросившись к ней, Шевкуненко получил две пули в затылок.

Шевкуненко Сергей. Кадр из фильма "Кортик"

Владимиру Дичковскому, известному нам по ролям Генки в экранизациях произведений Анатолия Рыбакова, также не суждено было стать актером. После окончания школы молодой человек пытался поступить в театральное училище Минска, но, несмотря на рекомендации "Мосфильма", провалился на экзаменах. После службы в армии Дичковский устроился шофером в Генштаб Москвы, а позже перебрался на родину в Минск, где трудится водителем-экспедитором в мелкой коммерческой фирме.

Владимир Дичковский. Кадр из фильма "Бронзовая птица"

"Лучше быть хорошим рабочим, чем плохим актером" – заявил как-то повзрослевший Игорь Шульженко в одном из своих интервью. Исполнитель роли Славки Эльдарова из "Кортика" и "Бронзовой птицы" признавался, что сам не очень-то мечтал о кинематографе, просто в их школу "пришли с киностудии и сказали, что ищут актеров для "Кортика"". После окончания школы Игорь стал плиточником, даже не думая об актерской карьере. В 2009 году он скончался.Игорь Шульженко. Кадр из фильма "Кортик"

Звезды музыкального картины Константина Бромберга "Приключения Электроника" братья Торсуевы сегодня не очень-то жалуют мир большого кино. Юрий после окончания школы поступил в Институт стран Азии и Африки, а сегодня работает на киностудии "Три Тэ", но по совершенно другой специальности. Исполнитель роли Электроника Владимир Торсуев все же выбрал актерскую стезю и периодически появляется на телеэкране.

Кадр из фильма "Приключения Электроника"

Третьякова Инга  снималась в кино с 9 до 23 лет и запомнилась преимущественно по детским фильмам. "Тимур и его команда", " Камертон", "Ответная мера" – роли во всех этих фильмах сделали Ингу настоящим кумиром подростков. Однако девушка не пожелала всю жизнь посвятить кинематографу и поступила в Гнесинское училище, после окончания которого стала профессиональной певицей.

Кадр из фильма "Рассказы о Кешке и его друзьях"

Чтобы стать знаменитой Мальвиной, Татьяна Проценко  не участвовала в кастингах. С ней познакомился в поезде ассистент режиссера. После съемок "Приключений Буратино" автор сценария фильма специально для 7-летней Тани написала новый сюжет – "Про красную шапочку", но из-за сотрясения мозга девочке так и не удалось повторить успех на киноплощадке.  Проценко закончила киноведческий факультет ВГИКа и стала успешным журналистом.

Татьяна Проценко. Кадр из фильма "Приключения Буратино"

Автор: Татьяна Озорнина15 февраля 2017, 12:44

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