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Лучшие фильмы на День святого Валентина

Кадр из фильма "Служебный роман"
День всех влюбленных – прекрасный повод для романтичного ужина и совместного просмотра хорошего фильма. Любовь – одна из главных сюжетных линий всех культовых кинолент. Какие из них стоит пересмотреть? Dni.Ru представляют подборку самых романтичных картин последних десятилетий.
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"Мужчина и женщина" (1966, режиссер Клод Лелуш)

Мелодрама молодого режиссера Клода Лелуша еще 50 лет назад покорила жюри Каннского фестиваля. Золотая пальмовая ветвь, Bafta, "Золотой глобус" и сразу два "Оскара" – все награды 28-летнему Клоду достались не зря. Будьте уверены, при просмотре этой картины вы словно почувствуете, как между главными героями возникает та самая "химия". И то самое настоящее чувство.

"Москва слезам не верит" (1979, Владимир Меньшов)

Картина Владимира Меньшова в 1980 году побила все мыслимые рекорды кинопроката и получила премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке. Это кино о том, как удивительным образом могут притянуться друг к другу полные противоположности. Нелегкий жизненный путь карьеристки Катерины и ее последующий бурный роман с простым работягой Гошей и сегодня собирает у телеэкранов тысячи зрителей.


"Вам и не снилось" (1981, режиссер Илья Фрэз)

Экранизация повести "Роман и Юлька" Галины Щербаковой была признана лучшей картиной 1981 года по опросу журнала "Советский экран". Изначально произведение даже не принималось в печать "по причине мрачного финала". Чтобы исправить ситуацию, автор переписала несколько последних строк, отменив смерть главного героя.

"Ромео + Джульетта" (1996, режиссер Баз Лурманн)

Если все известные мелодрамы вы уже просмотрели, а душа просит шекспировских страстей, то вам точно понравится творение База Лурманна "Ромео+Джульетта". Вольная интерпретация пьесы Шекспира захватит как любителей классики, так и поклонников Леонардо Ди Каприо.

"Спеши любить" (2002, режиссер Адам Шенкман) 

Экранизация одноименного романа Николаса Спаркса растрогает даже самых отъявленных циников. Здесь вы увидите и проблему отношения школьных "звезд" к изгоям, и взаимную неприязнь, перерастающую в любовь, и мучительную для юных влюбленных разлуку.


"Пятьдесят оттенков серого" (2015, режиссер Сэм Тейлор-Джонсон)

Который год девушки всего мира буквально сходят с ума по любовным романам Эрики Джеймс. Экранизация первой книги писательницы "Пятьдесят оттенков серого" пользовалась успехом в прокате по всему миру. Думаете, что любовь – это только романтика? Создатели картины вызвались доказать вам обратное.

"Служебный роман" (1977, Эльдар Рязанов)

Про "Служебный роман", пожалуй, все сказано и до нас. Лидер проката 1978 года, положительная оценка критиков и свыше 60 миллионов зрителей по всему миру – все это об одном из самых ярких шедевров Эльдара Рязанова. Съемочной группе пришлось немало потрудиться, чтобы сделать из красавицы Алисы Фрейндлих "Мымру". Дедушка оператора даже был вынужден поделиться  своими старыми очками в роговой оправе. Фильм недаром назван трагикомедией. "Служебный роман" – картина обо всем. Об одиночестве, предательстве, порядочности и, конечно, любви.

"Куда приводят мечты" (1998, режиссер Винсент Уорд)

Фантастическая мелодрама Винсента Уорда уже 18 лет как признана одной из самых трогательных кинолент о любви. После самоубийства супруги Крис отправляется за ней в преисподнюю. Это ли не настоящее чувство?

"Грязные танцы" (1987, режиссер Эмиль Ардолино)

Мелодрама с Патриком Суэйзи в главной роли изначально задумывалась как малобюджетный фильм, но неожиданно стала самой кассовой лентой кинопроката. Вы из разных социальных слоев? Это не повод отказываться от отношений.

"Титаник" (1997, режиссер Джеймс Кэмерон)

Фильм-катастрофа Джэймса Кэмерона 20 лет назад побил все рекорды премии "Оскар", победив сразу в 11 номинациях. В 2012 году продюсеры сделали поклонникам "Титаника" настоящий подарок, выпустив легендарную картину в формате 3D. Решили ли вы пересмотреть культовую мелодраму в новом формате или в прежнем, не забудьте об одном: запастись бумажными салфетками.

"Нежность" (2011, режиссеры Давид Фонкинос, Стефан Фонкинос)

Трогательный и чудесный фильм от настоящих французских романтиков. Жизнь Натали рушится в один момент: ее муж погибает под колесами автомобиля. Молодая женщина долго приходит в себя, но еще дольше она сопротивляется новому чувству – привязанности к другому мужчине.

14 февраля 2017, 15:11

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