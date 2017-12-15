Родственники разыскивают наследство Зельдина

Наследники знаменитого актера Владимира Зельдина никак не могут поделить двухкомнатную квартиру и деньги на счете. Куда делись личные вещи артиста, его ордена и медали – неизвестно.

Помимо внучатого племянника Игоря Зельдина и брата жены актера Владимира Боярского, на двухкомнатную квартиру площадью 42 квадратных метра в Никоновском переулке Москвы, автомобиль и деньги потенциально могут претендовать и другие наследники. Ведь у Зельдина есть и другие родственники, внучатые племянники, потомки его родных сестер и братьев. Они имеют право на свою долю.

"На самом деле нас – правнуков, племянников Зельдина – довольно много. Кто-то живет в Питере, кто-то в Москве. Но только у меня фамилия Зельдин. Поэтому меня "делегировали" на борьбу за наследство", – цитирует Игоря сайт "Комсомольская правда". По его словам, в последние годы он больше других общался с Владимиром Михайловичем, работая машинистом сцены в Театре Российской армии, где служил артист.

Зельдин сообщил, что с Боярским лично не знаком. Он не понимает, почему все досталось Владимиру. "То, что Иветта Евгеньевна составила завещание на брата, не является определяющим. Она не успела принять наследство. Сейчас квартира закрыта на ключ. Работает сигнализация. Никто, кроме Боярского, попасть туда не может. У него все документы. Где хранятся личные вещи Владимира Михайловича, его ордена, медали – неизвестно. На связь Боярский не выходит, разговаривать не хочет", – делится мужчина.

Поскольку на установление родства у Игоря ушло десять месяцев (согласно российскому законодательству, наследник должен заявить о себе в течение полугода со дня смерти родственника. – Прим. ред.), он намерен оспаривать сроки вступления в наследство через суд. Мужчина рассказал, как намерен им распорядиться. "Хотел бы сделать музей Зельдина. В театре в его гримерке есть мемориальная комната, но она крошечная. Я бы купил в Подмосковье таунхаус и там открыл музей", – говорит он.

В свою очередь адвокат Игоря Зельдина Владимир Комсомолев считает, что Боярский завладел всем имуществом артиста, включая личные вещи с дачи в Серебряном Бору. "Через суд мы будем добиваться признания права Игоря Зельдина на наследство Владимира Михайловича по закону, хотя Владимир Боярский воспользовался временем, которое мы потратили на сбор документов, и через нотариуса вступил в наследство по завещанию. Но по нашему запросу оформление документов приостановлено. Будет наложен арест на имущество… А еще мы добиваемся, чтобы на доме Владимира Михайловича повесили мемориальную табличку", – говорит Комсомолев.

Информацией о том, сколько именно денег осталось после смерти артиста, по словам адвоката, они с Игорем не обладают. "Точных цифр мы не знаем. По слухам, около 19 миллионов рублей. Ходила байка, что Алла Пугачева подарила Владимиру Михайловичу 100 тысяч долларов на его столетие. Возможно, что деньги до сих пор в банке", – говорит защитник.

В свою очередь Владимир Боярский заявляет, что не знает, кто такой Игорь Зельдин. По его словам, обсуждение наследства ему неинтересно. Наследник припомнил, что услуги медработника, который ухаживал за женой артиста Иветтой Капраловой, оплачивала кинорежиссер Вера Глаголева, – якобы у актера не было сбережений. Во всяком случае, как утверждает Боярский, ему ничего об этом неизвестно.

Ранее Dni.Ru писали о наследстве Зельдина. Отмечалось, что у артиста остались семь миллионов рублей, подаренные ему на 100-летие Аллой Пугачевой и другими его друзьями. В 2015 году, на следующий день после празднования юбилея, певица прислала Зельдину коробку с деньгами. Пугачева не хотела огласки, а потому не стала вручать подарок лично.