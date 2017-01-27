Замкнутость и "причуды" Льюса Кэрролла

В 1865 году профессор математики Оксфордского университета произвел настоящий переворот в мировой литературе, выпустив легендарную "Алису в стране чудес". Сказка о девочке, попавшей в другое измерение, стала настоящим эталоном для многих мэтров искусства, а в особенности для тех,кто работает в жанре фэнтези. В честь 185 дня рождения Льюса Кэролла Dni.Ru вспоминают все самые загадочные факты из его биографии, а также пытаются разобратся: почему история про Алису покорила весь мир.

Кэррол родился в глухой деревушке Дарсбери на юго-востоке графства Чешир. Всего в семье приходского священника было 11 детей, из которых именно Льюис больше всех демонстрировал неутолимую тягу к знаниям. Будущий великий писатель был левшой, но, по традициям воспитания того времени, его заставляли писать правой рукой, привязывая левую к туловищу. Вероятно именно эта травма из детства привела к заиканию.

Уже в возрасте 23 лет он переезжает в Оксфорд, где учится, а позднее – начинает преподавать. Современные специалисты не раз утверждали, что Кэррол скорее всего страдал аутизмом, но вероятнее всего, что речь идет о так называемых особенностях мышления, которые превратили математика, писателя и поэта в настоящего гения.

Он был убежденным холостяком и одной из немногих радостей его жизни была дружба с маленькими девочками 10-16 лет. В IXX веке каждого встречного, к счастью, еще не обвиняли в педофилии, а потому в общении Кэрролла с детьми окружающие не видели ничего предосудительного.

Одна из его "подруг", к слову, и стала прототипом для легендарной героини труда всей его жизни. Ее звали Алиса Лидделл. Будучи талантливым фотографом, Кэрролл часто снимал ее портреты.

Именно Алиса когда-то попросила Доджсона (настоящее имя Кэрролла – Прим. Ред.) записать для нее интересную сказку. Уже будучи взрослой, она напишет в воспоминаниях, что даже догадывается – в какой день ее старший друг придумал всех героев "Алисы" вплоть до мельчайших деталей.

"Я думаю, что история Алисы берет своё начало в тот летний день, когда солнце палило настолько сильно, что мы высадились на поляне, бросив лодку, лишь бы укрыться в тени. Мы расположились под свежим стогом сена. Там вся троица завела старую песню: "Расскажи историю" – так и началась восхитительная сказка"

Ровно через 3 года после памятной речной прогулки, 4 июля 1865 года, в свет вышла "Алиса в стране чудес", которая впоследствии получит несколько продолжений. Известно, что, например, "Приключения Алисы в подземелье" и "... в зазеркалье" Кэрролл изначально вручал Лидделл в рукописных вариантах.

Сказать, что книга моментально "выстрелила" во всех читающих кругах – не сказать ничего. Захватывающей сказкой с иллюстрациями самого автора зачитывались и дети, и взрослые. Именно книги о приключениях Алисы стали настоящим эталоном для всех творцов жанра фэнтези – от писателей до сценаристов. Легенда XX века, американский фантаст Роджер Желязны не раз признавался, что именно книги Кэрролла являются для него истинным образцом в своем жанре.

Довольно тернистым был путь легендарной книги для российских читателей. Впервые перевод Алисы появился в России как "Соня в царстве дива" и просто поразил современников откровенными орфографическими и стилистическими ошибками, а также полной "бессвязностью" сюжета. Разумеется, все дело было в некачественном переводе.

Сегодня, несмотря на давно закончившиеся споры о сюжете "Приключений Алисы", биографы всего мира не устают гадать, кем же был ее создатель. Судя по воспоминаниям современников Льюса, ученый и писатель был чрезвычайно замкнут и не общителен, все свободное время посвящал работе и творчеству. Особенно сложно ему удавалось поладить с людьми своего возраста.

В наше время характер Кэрролла скорее всего бы мало кого удивил: мы понимаем, что талантливый человек как никто нуждается в личном пространстве и зачастую имеет свои "причуды". Был ли Кэрролл "чудным" или нет – на этот вопрос уже никто не ответит. Остается лишь наслаждаться его наследием – теми книгами, которые и сегодня вдохновляют писателей и режиссеров на создание новых шедевров.