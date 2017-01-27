Замкнутость и "причуды" Льюса Кэрролла

Еда Как быстро справиться с простудой Путешествия Секс и любовь Ледниковый период
Lifestyle

Бондарчук рассказал о своих главных страхах

Dni.Ru делятся впечатлениями от просмотра нового блокбастера "Притяжение"
Lifestyle

Бывшим россиянам выдадут "Карты русского"

В скором времени наших соотечественников обеспечат массой гарантий и привилегий
партнеры
Пятница 27 января
Лента новостей
21:14
Сколько стоит самая дорогая квартира в Москве
21:13
Трамп час говорил с президентом Мексики
21:07
Закончившийся стрельбой конфликт в Москве попал на видео
21:01
Порошенко предлагает войскам старые танки
20:44
Подростка ранили из пистолета на юго-западе Москвы
20:34
Стилисты радикально изменили внешность Трампа
20:21
Недовольный американец избил мусульманку в аэропорту
20:07
Электричка сбила трех человек в Москве
20:02
Соратник Порошенко отравлен ртутью
19:20
Как обманывают в отелях
19:15
В феврале на Землю упадет огромный астероид
19:07
В древних Помпеях рухнула стена
18:47
"Рукастый морж" стал новым мемом
18:41
Почему мир ждет переговоры Путина и Трампа
18:41
В США арестовали подростков за планирование бойни в школе
18:31
Педофил заманивал школьниц обещанием работы
18:26
В Московском зоопарке нашли крокодила Гитлера (видео)
18:14
Калашникова ответила на обвинения в разврате
18:00
Красноярец под видом девушки вытянул у мужчины 300 тысяч
17:52
Спасенная из воды автоледи была в пяти минутах от смерти
17:41
Украинские военные рассмешили нелепым флешмобом
17:34
Финны готовы платить за неделю в окружении овец и коров
17:29
Муфтия удивил запрет на скоростной секс
17:18
Трамп готовится к переговорам с лидерами трех стран
17:02
Рудковская ужаснула уродством на ногах
17:02
Горбачев предупредил о близкой войне
16:59
При пожаре в Тюменской области погибли дети
16:58
Слова украинца о Крыме всполошили Сеть
16:50
На ком женится Криштиану Роналду
16:43
Жительница Воркуты избила сына из-за электронной сигареты
16:13
Наезд внедорожника на пешеходов в Москве попал на видео
16:05
Штайнмайер спел лебединую песню
16:03
Ученые сравнили женский и мужской оргазм
15:52
Зачем муж Максаковой сдал Януковича
15:48
Умственные способности человека зависят от питьевой воды
15:47
У гонщицы Багдасарян нашли еще 32 неоплаченных штрафа
15:31
Ученые убили гибрида человека и свиньи во время опытов
15:26
Меланья Трамп снялась для мексиканского журнала
15:24
Могила внучки Платона Лебедева возмутила своими размерами
15:21
Нашумевшие номера шоу "Точь-в-точь"
15:20
Бузова осталась без сердца в Чечне
15:14
6 идей для обновления квартиры в 2017 году
14:54
Новые подробности избиения дочери Емельяненко
14:35
Путин и Трамп решат судьбу беспокойного Порошенко
14:28
Участнику шоу "Голос" сделали трепанацию черепа
14:26
В Красноярском крае мужчина изнасиловал 14-летнюю дочь
14:22
Округлившаяся Натали Портман разделась для журнала
14:22
Украина стирает из памяти День Победы
14:16
Актер фильма "Притяжение" серьезно травмирован
14:14
Полицейский рассказал о спасении тонущей автоледи
14:13
Значение имени Ирина
13:54
Нападение таксиста на москвичку с ребенком сняли на видео
13:52
Беременная Гагарина в бикини показала шпагат Волочковой
13:43
Мусульмане запретили правоверным скоростной секс
13:38
Двойная жизнь жены Тодоровского
13:33
Госдума 7.0: заметки диванного критика
13:26
Как Трамп уничтожит евро
13:21
Вслед за Апиной свои прелести показала Агурбаш
13:17
Роналду назначил дату свадьбы
13:17
Трамп разработал указ о снятии санкций с России
13:01
Бородатая "Бузова" свела с ума россиян
12:59
Как России поступить с "Евровидением"
12:50
Возлюбленный дочки Брежневой увел невесту у Воробьева
12:38
Состояние беременной Шейк ухудшается
12:34
Трамп назвал отвратительной матерящуюся Мадонну
12:31
Поездка в автобусе закончилась для девочки переломом позвоночника
12:24
Утопавшая в Москве-реке автоледи визжала под водой
12:20
Почему закрывается "Точь-в-точь"
12:08
Депутаты отменили уголовное наказание за побои в семье
11:56
Забайкальцы стали заложниками миллионеров
11:52
У Савеловского вокзала произошли беспорядки
11:45
Таинственный воздыхатель сделал сюрприз Багдасарян
11:38
Родителям помогут вернуть отобранных детей
11:37
Разбившая сердце Воробьеву певица: Мне нечего стыдиться
11:31
Трампа уличили в обмане на инаугурации
11:24
Ясновидящая предсказала будущее Путина
11:21
64-летняя актриса поразила молодым телом
11:21
Голливудская актриса в психбольнице из-за странного поведения
11:11
Московский центр помощи бездомным назовут в честь Доктора Лизы
11:04
Пентагон испугался российских космических лазеров
10:55
Предателям Степановым назначили зарплату в 600 тысяч
10:44
Лукашенко рассказал о борьбе братской Украины
10:39
Джигурду хотят принудительно лечить
10:29
Песков подтвердил дату разговора Путина и Трампа
10:20
На западе Москвы нашли труп школьницы
10:03
Москвичи слягут из-за непогоды
09:59
На Савеловском направлении МЖД произошел сбой
09:50
Умерла звезда сериала "Крутой Уокер"
09:49
Мать утешила Елену Ваенгу
09:20
Бомжи захватили особняк российского миллиардера
09:15
Российских фигуристов втянули в скандал на чемпионате Европы
09:08
В Австралии во время авиашоу разбился самолет (видео)
08:58
В центре Москвы ограбили букмекерскую контору
08:42
Полицейский нырнул за тонувшей автоледи в Москву-реку
08:35
О какой пенсии мечтают россияне
08:28
Муж Максаковой сдал Януковича с потрохами
08:25
Победительница "Холостяка" объявила о свадьбе
08:09
Раскрыт секрет разговора Путина и Трампа
07:54
На западе Москвы три человека попали под поезд
22:00
На юго-востоке Москвы ограбили ювелирный магазин

Самое читаемое

Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Судьба проекта "Дом-2" решена
Неожиданная версия крушения Ту-154
Lifestyle

Замкнутость и "причуды" Льюса Кэрролла

Кадр из фильма "Алиса в Стране чудес"
В 1865 году профессор математики Оксфордского университета произвел настоящий переворот в мировой литературе, выпустив легендарную "Алису в стране чудес". Сказка о девочке, попавшей в другое измерение, стала настоящим эталоном для многих мэтров искусства, а в особенности для тех,кто работает в жанре фэнтези. В честь 185 дня рождения Льюса Кэролла Dni.Ru вспоминают все самые загадочные факты из его биографии, а также пытаются разобратся: почему история про Алису покорила весь мир.
прочитано 389 раз

Кэррол родился в глухой деревушке Дарсбери на юго-востоке графства Чешир. Всего в семье приходского священника было 11 детей, из которых именно Льюис больше всех демонстрировал неутолимую тягу к знаниям. Будущий великий писатель был левшой, но, по традициям воспитания того времени, его заставляли писать правой рукой, привязывая левую к туловищу. Вероятно именно эта травма из детства привела к заиканию.

Уже в возрасте 23 лет он переезжает в Оксфорд, где учится, а позднее – начинает преподавать. Современные специалисты не раз утверждали, что Кэррол скорее всего страдал аутизмом, но вероятнее всего, что речь идет о так называемых особенностях мышления, которые превратили  математика, писателя и поэта в настоящего гения. 

Льюис Кэрролл. Фото: GLOBAL LOOK press\National Media Museum

Он был убежденным холостяком и одной из немногих радостей его жизни была дружба с маленькими девочками 10-16 лет. В IXX веке каждого встречного, к счастью, еще не обвиняли в педофилии, а потому в общении Кэрролла с детьми окружающие  не видели ничего предосудительного.

Одна из его "подруг", к слову, и стала прототипом для легендарной героини труда всей его жизни. Ее звали Алиса Лидделл. Будучи талантливым фотографом, Кэрролл часто снимал ее портреты.

Алиса Лидделл, прототип героини сказки. Фото Льюиса Кэрролла, общественное достояние

Именно Алиса когда-то попросила Доджсона (настоящее имя Кэрролла – Прим. Ред.) записать для нее интересную сказку. Уже будучи взрослой, она напишет в воспоминаниях, что даже догадывается – в какой день ее старший друг придумал всех героев "Алисы" вплоть до мельчайших деталей.

"Я думаю, что история Алисы берет своё начало в тот летний день, когда солнце палило настолько сильно, что мы высадились на поляне, бросив лодку, лишь бы укрыться в тени. Мы расположились под свежим стогом сена. Там вся троица завела старую песню: "Расскажи историю" – так и началась восхитительная сказка"

Ровно через 3 года после памятной речной прогулки, 4 июля 1865 года, в свет вышла "Алиса в стране чудес", которая впоследствии получит несколько продолжений. Известно, что, например, "Приключения Алисы в подземелье" и  "... в зазеркалье" Кэрролл изначально вручал Лидделл в рукописных вариантах.

Сказать, что книга моментально "выстрелила" во всех читающих кругах – не сказать ничего. Захватывающей сказкой с иллюстрациями самого автора зачитывались и дети, и взрослые. Именно книги о приключениях Алисы стали настоящим эталоном для всех творцов жанра фэнтези – от писателей до сценаристов. Легенда XX века, американский фантаст Роджер Желязны не раз признавался, что именно книги Кэрролла являются для него истинным образцом в своем жанре.

Довольно тернистым был путь легендарной книги для российских читателей. Впервые перевод Алисы появился в России как "Соня в царстве дива" и просто поразил современников откровенными орфографическими и стилистическими ошибками, а также полной "бессвязностью" сюжета. Разумеется, все дело было в некачественном переводе.

Сегодня, несмотря на давно закончившиеся споры о сюжете "Приключений Алисы", биографы всего мира не устают гадать, кем же был ее создатель. Судя по воспоминаниям современников Льюса, ученый и писатель был чрезвычайно замкнут и не общителен, все свободное время посвящал работе и творчеству. Особенно сложно ему удавалось поладить с людьми своего возраста.

В наше время характер Кэрролла скорее всего бы мало кого удивил: мы понимаем, что талантливый человек как никто нуждается в личном пространстве и зачастую имеет свои "причуды". Был ли Кэрролл "чудным" или нет – на этот вопрос уже никто не ответит. Остается лишь наслаждаться его наследием – теми книгами, которые и сегодня вдохновляют писателей и режиссеров на создание новых шедевров.

Автор: Андрей Петрунян27 января 2017, 20:23

комментарии

Политика

Первый глава ЛНР умер в России
Почему мир ждет переговоры Путина и Трампа
Горбачев предупредил о близкой войне
Штайнмайер спел лебединую песню

Шоу-бизнес

Калашникова ответила на обвинения в разврате
Рудковская ужаснула уродством на ногах
Нашумевшие номера шоу "Точь-в-точь"
Бузова осталась без сердца в Чечне

Проишествия

Полицейский рассказал о спасении тонущей автоледи
Мигрант утонул в Венеции под смех зевак (видео)
В Подмосковье второклассник отбился от педофила
Нападение таксиста на москвичку с ребенком сняли на видео

Lifestyle

Бондарчук рассказал о своих главных страхах
Бывшим россиянам выдадут "Карты русского"
Известный музыкант свел счеты с жизнью после ссоры с женой
Главные события Москвы с 27 января по 2 февраля
Общество

Ясновидящая предсказала будущее Путина

Знаменитая китайская гадалка рассказала, что ждет мировых лидеров в 2017 году
Шоу-бизнес

Участнику шоу "Голос" сделали трепанацию черепа

Спевший с Полиной Гагариной артист в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес

Рудковская ужаснула уродством на ногах

Поклонникам не понравилась новая фотография продюсера
Общество

Стилисты радикально изменили внешность Трампа

Внешность главы государства показалась им "нелепой"

Гороскоп

Мишель Обама уйдет в бизнес
Алена Водонаева снова выйдет замуж
Астрологический прогноз с 23 по 29 января 2017 года
Молодой любовник много лет добивался Ротару

Фоторепортажи

64-летняя актриса поразила молодым телом
"Рукастый морж" стал новым мемом
Звезда "Экспоната" оголилась на Мальдивах
Жена Дюжева затмила всех на премьере

Спорт

На ком женится Криштиану Роналду
Новые подробности избиения дочери Емельяненко
Предателям Степановым назначили зарплату в 600 тысяч
Российских фигуристов втянули в скандал на чемпионате Европы

Регионы

Красноярец под видом девушки вытянул у мужчины 300 тысяч
Забайкальцы стали заложниками миллионеров
Дрифтующий самолет восхитил россиян (видео)
Женщину-убийцу поймали через 20 лет после преступления
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru