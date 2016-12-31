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Конфузы и тайны новогоднего огонька

Алла Пугачева. Фото: Пресс-служба Первого канала
Конфузы и открытия главного телеконцерта года. За полвека их было предостаточно.
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Традиции провожать старый год в компании знаменитостей из телевизора уже более полувека. Накануне нового, 1963 года, в прямой эфир вышла передача "Телевизионное кафе", которая позже называлась "На огонек", "На голубой огонек", и, наконец, стала просто "Голубым огоньком".


С тех пор появилось много каналов, но форма осталась прежней: гости столиками в празднично оформленной студии хлопают артистам на сцене, поднимают бокалы и бросаются серпантином. Разница лишь в том, что во время первых огоньков за столиками сидели Юрий Гагарин и Алексей Леонов, который даже танцевал запрещенный в ту пору твист. А хлопали им доярки, комбайнеры и шахтеры-передовики. Сегодня же в студию приглашают все чаще политиков, юмористов и актеров.
Согласно телевизионным легендам, придумал эту форму молодой режиссер с Шаболовки Алексей Габрилович.

В начале 60-х вышло постановление ЦК "О дальнейшем развитии телевидения" и главному редактору музыкальной редакции позвонили "сверху", чтобы попросить придумать музыкально-развлекательную передачу для народа. Хрущевская "оттепель" чувствовалась и здесь – на телеэкранах требовалась душевность и легкость взамен официозу. И вот первый эфир – его вели актер Михаил Ножкин и певица Эльмира Урузбаева. Она, кстати, ввела практику пению под фонограмму на телевидении. Во время передачи Эльмира начала петь, подошла к одному из столику, где ей протянули бокал с шампанским певица сделала глоток и поперхнулась, а песня продолжала звучать. Письма возмущенных телезрителей шли потом мешками до весны!


Впрочем, со временем искусственным стало не только пение. Шампанское заменили лимонадом "Буратино", настоящие фрукты в вазах -реквизитом из папье-маше, живые елки -пластиковыми, а прямой эфир – записью. Подготовка к ней длилась почти полгода. Еще летом в Главной редакции музыкальных программ прослушивался и утверждался новогодний репертуар, а в сентябре начинались съемки. Монтаж же заканчивался 31 декабря за пару часов до трансляции "Огонька" на отдаленные регионы страны.

Примерно так же и сегодня: новогодний телеконцерт снимается 17 дней по 12 часов, преимущественно ночами, поскольку днем у артистов гастроли и корпоративы. Артисты, впрочем, многие из старой гвардии, которые выступали еще в первых "Огоньках" –  зрители снова видят Иосифа Кобзона и Эдиту Пьеху. Она начинала выступать там еще в составе ленинградского ансамбля "Дружба", а сегодня поет с дочерью и внуком.

Ее, кстати, из эфиров не вырезали, в отличии от Пугачевой или Леонтьева. Алла Борисовна впервые попала в опалу в 1986 году, когда "огоньки" еще принимали представили Гостелерадио и ЦК. Они посчитали, что песни "Балалайка" и "Белая панама" излишне кабацкие, а потому не достойны попадания в праздничный эфир советского телевидения.

А Валерия Яковлевича не пустили в эфир из-за кожаного пиджака и джинсов. Председатель Гостелерадио СССР Сергей Лапин был известным блюстителем морали, потому он издал особое постановление, запрещающее появляться в кадре новогоднего телеконцерта мужчинам – без галстука, с бородой и усами, а женщинам – в брючных костюмах, с декольте в бриллиантах. Он же лично следил за тем, чтобы эфир строился по однажды утвержденному сценарию, одобренный "наверху": классика, народные и цыганские песни и лишь потом – эстрада.

Особенно власть любила романсы в исполнении Николая Сличенко и оперетту от Татьяны Шмыги. Они были во всех новогодних эфирах! Причем появлялись за несколько минут до поздравления граждан главой государства. Впервые из телевизора это сделал "дорогой Леонид Ильич" в 1970 году. Затем это делали дикторы и даже сатирик Михаил Задоронов, и лишь Борис Ельцин возобновил этот обычай.

Традиционно, новогодний "огонек" делится на "до" и "после" полуночи. В советские годы все знали, что самое интересное в телевизоре будет уже в новом году, ведь именно тогда, далеко за полночь, можно было увидеть популярные "Мелодии и ритмы зарубежной эстрады". В основном там показывали артистов из соцлагеря – Марылю Родович из Польши, Радмилу Караклаич из Югославии и Лили Иванову из Болгарии.

Но иногда случалось чудо, и можно было услышать песни группы Boney M. Это сегодня ею никого не удивишь – в России коллектив (пятого состава восьмого набора) проводит больше времени, чем у себя на родине. За неделю новогодних праздников группа успевает дать до трех десятков концертов, получая за каждый десятки тысяч евро. А в ту пору западногерманские артисты казались чем-то сродни инопланетянам. Казалось, в советской стране нет телевизора, который в этот момент не был включен. Николай Месяцев, бывший председатель Гостелерадио СССР вспоминал, как директор Куйбышевской ГЭС всегда просил его заранее сообщать о дате выхода этой передачи, чтобы оперативно подключить дополнительные турбогенараторы.

Михаил Ефремов. Фото: пресс-служба Первого канала

Сегодня такой ажиотаж вряд ли что вызовет. Ведь артисты будут практически одни и те же на всех каналах, даже петь будут часто одновременно на разных кнопках. В новогодней ночи на Первом канале ведущих будет несколько – к звездам эфира Первого канала Андрею Малахову, Ивану Урганту, Максиму Галкину, Юлии Меньшовой и Дмитрию Нагиеву присоединится сама Алла Пугачева. Кроме того, в новогоднюю ночь Примадонна исполнит сразу две песни, появившиеся в ее репертуаре в году уходящем. В будущем году она собирается вернуться на сцену, так что лучшего времени, чем новогодняя ночь, для пиара не придумать. Александр Малинин исполнит с дочерью Устиньей песню "Шоу". Им тоже важно засветиться – впереди у певца традиционный Бал. Не обойдется и без "мелодий и ритмов" западной эстрады – нетленку исполнят Ricci e Poveri, Zodiac, Сандра и Secret Servise. Ну а тост доверили сказать Елене Малышевой, Александру Маслякову, Дмитрию Крылову, Эвелине Хромченко и Екатерине Стриженовой. Не трудно догадаться, что желать они будут здоровья, веселья, открытий, хорошего вкуса и добрых новостей.

"Новогодний парад звезд". Фото: пресс-служба канала "Россия"

Состав участника "Новогоднего парада звезд" на "России" не слишком отличается от конкурентов с Первого – Бабкина, Лазарев, Брежнева, Нюша… Хотя здесь ставка именно на неожиданные дуэты – вечно соперничающих Филиппа Киркорова и Николая Баскова, Лолиты и колоритного участника проекта "Кривое зеркало" Александра Морозова. Станислав Дужников и Наталья Медведева предстанут в образе елочных игрушек, подвешенных на елку. Наташа Королева и Ефим Шифрин отправятся на "Новогодний шопинг". Владимир Соловьев. Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов и в Новый год не могут отказаться от "Поединка". "Новые русские бабки" вместе с Владимиром Моисеенко и Владимиром Данелец устроят гастрольный тур группы "АББА". Игорь Маменко и Сосо Павлиашвили приготовят праздничный ужин для участников "Новогоднего парада звезд".

Автор: Феликс Грозданов31 декабря 2016, 15:47

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