Друг человека: 5 художественных книг о домашних питомцах

Для многих из нас домашние животные – это полноправные члены семьи, которые разделяют с нами и радости, и печальные моменты. Собаки и кошки порой становятся лучшими друзьями человека, а иногда и отражением его внутреннего мира. Вместе с книжным сервисом Литрес мы выбрали пять красивых философских произведений о питомцах и их важной роли в жизни людей.



"Прощание скотом", Хиро Арикава

Японская писательница Хиро Арикава создает трогательные рассказы, главные герои которых, — коты. Это философские истории о животных, порой оказывающихся мудрее и сострадательнее людей. При этом творчество автора никак нельзя назвать просто развлекательным чтивом — в каждом произведении есть глубокая мораль и психологизм. Питомцы становятся отражением людей — коты подсвечивают слабые и сильные стороны своих хозяев, указывают им на ошибки, помогают справиться с трудностями, поддерживают и сочувствуют. В сборник "Прощание с котом" вошли семь рассказов, объединенных одним мотивом: судьба доброго мальчика Сатору и двух его любимых котов. Один из них, Хати, был когда-то не очень привлекательным котенком со сломанным хвостом, но Сатору, в отличие от большинства взрослых, выходил и полюбил его. Второй кот — Нана, тоже появился в жизни мальчика неожиданно и сделал его семью еще более счастливой. Это успокаивающая, терапевтическая литература, после которой вам захочется или потискать своего кота, или завести четвероного друга.

"И пес с ним", Спенсер Куинн

Нетривиальный детектив, повествование в котором ведется от лица собаки. Чет — дворовый обаятельный и милый пес. Его отличает особая смекалка, часто свойственная уличным собакам. Но Чету повезло — хорошего мальчика приютил детектив Берни Литтл, лучший хозяин на свете! Пес души не чает в своем спасителе, а заодно помогает расследовать преступления. Ну как помогает… На самом деле, именно Чет главный «Шерлок» в их паре, а Берни — скорее, "Ватсон", ему отведена важная, но второстепенная роль. Новое дело поначалу ставит в тупик их обоих: пропала девушка по имени Мэдисон, ее не было три дня, и взволнованные родители заявили в полицию. Вскоре Мэдисон нашлась, придумав убедительную причину своего отсутствия. Но каково было удивление, когда через пару дней она исчезла снова, и на этот раз ситуация действительно кажется опасной. Чет немедленно берется за дело — его сообразительность и острое обоняние ускорят расследование. Роман уже доступен в формате аудиокниги — вы послушаете его на одном дыхании, наслаждаясь английским юмором и забавными рассуждениями умного пса.

"Она и ее кот", Макото Синкай, Наруки Нагакава

Очаровательная малая проза от двух японских авторов оставляет приятное послевкусие и дарит ощущение чуда. Повествование ведется как от лица людей, так и от лица их котов. Сборник состоит из четырех рассказов, в каждом из которых животное играет важную роль в жизни хозяина. Например, одинокая девушка, чья жизнь в последнее время наполнена одними разочарованиями, проблемами на работе и меланхолией, случайно решает завести кота. До встречи с хозяйкой у питомца тоже была непростая судьба, и теперь они начинают сближаться и становиться поддержкой друг для друга. Каждая история наполнена теплом и светом, у каждого кота свой уникальный характер, и каждое животное не случайно становится частью судьбы определенного человека. Интересно наблюдать, как строятся взаимоотношения людей и их четвероногих друзей, и как они иногда меняются местами, заботясь друг о друге, проявляя заботу и мудрость.

"Внутренний кот", Уильям Берроуз

Классик американской литературы и один из самых ярких представителей поколения битников Уильям Берроуз в своем произведении "Внутренний кот" погружает читателя в мир абсурда и сюрреализма, характерный для его творчества. Эта аудиокнига — не просто набор рассказов, в глубокое исследование человеческого подсознания. "Внутренний кот" — это тень, символ темных желаний и инстинктов, о которых многие из нас предпочли бы молчать. "Кот" время от времени рвется на волю, совершая порой безрассудные и нерациональные поступки. Это зверь, хищник, живущий в каждом человеке. Сюжет отчасти автобиографической новеллы Берроуза основан на его воспоминаниях о реальных котах — домашних животных, которые были рядом с автором в разные периоды его жизни. При этом писатель размышляет, как порой жесток и несправедлив человек бывает по отношению к братьям нашим меньшим. Взаимоотношения человека с питомцем становится метафорой его отношений с самим собой и своей "тенью". "Внутренний кот" понравится любителям экспериментальной и философской прозы, которая пытается выйти за границы привычного восприятия мира.

"Собаки книжного магазина на краю света", Рут Шоу

Автор этой уютной книги, Рут Шоу, живет в Новой Зеландии в самом западном городе страны — Манапоури. Она владеет двумя маленькими книжными магазинами, которые стали местом притяжения для местных жителей и туристов, и обожает собак. В этой книге собраны истории пушистых друзей, которые в разные периоды обитали в книжных лавах и участвовали в жизни как самой Рут, так и ее гостей. Здорово, что каждая глава сопровождается фотографией собаки, о которой пойдет речь. Рут внимательно наблюдает за животными, которые приходят в магазин со своими хозяевами, подмечает черты их характера и в беседах с постоянными клиентами узнает удивительные жизненные истории. Так собаки спасают жизни, помогает пережить сложные периоды, становятся защитниками и компаньонами. Эти искренние животные даже не подозревают, как много они делают для человека. Книга написана очень легким языком — в ней сочетаются интересные подробности новозеландского быта, атмосфера крошечного книжного магазина, любовь к питомцам и невыдуманные истории, которые заставят вас и улыбнуться, и погрустить.