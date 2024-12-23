На ходу: 5 аудиокниг для прослушивания в предпраздничной суматохе

В предновогодней суматохе нет времени на чтение, поэтому любителей литературы выручают аудиокниги. Специально для вас мы выбрали пять уютных романов и сборников рассказов в аудиоформате из каталога Литрес Подписки, которые можно слушать за рулем, во время уборки или приготовления праздничных блюд.

Аудиокнига, которая погрузит вас в романтичную атмосферу сияющего рождественского Лондона и немного напомнит фильм "Реальная любовь". Идеально для прослушивания, пока вы стоите в пробке по пути за подарками на Новый год! Главная героиня Анна Хит переживает тяжелый развод — ее сердце разбито, женщина больше не верит в любовь… Тем временем звезда футбола Сэм Джекман, привыкший жить на широкую ногу, узнает пугающую новость. Эта неприятная ситуация заставляет его срочно покинуть дом и отправиться в Лондон. Как вы уже догадались, пути этих двух героев, пересекутся. Анна и Сэм — очень разные, у них разные взгляды на жизнь и бэкграунд, однако есть неточно почти магическое, что их объединяет. Снежинки кружатся, люди куда-то спешат, Лондон погружен в рождественскую суматоху, а герои никак не могут наговориться и наглядеться друг на друга. История в хорошем смысле наивная, но это именно то, что сейчас нужно, — о любви, вере в чудо и о том, что все обязательно наладится.

"Планы на будущее", Алекс Ключевской (Леха)

Полная чудес и волшебства книга digital-автора Литрес Алекса Ключевского позволит вам ненадолго выпасть из реальности. Центральные персонажи — попаданцы, которые случайно оказались в опасном магическом мире. Отталкиваясь от названия, можно догадаться, что планы на будущее были у них совсем другие. Главный герой — молодой парень, отправившийся в лес на охоту вместе со своим дедушкой. Но они случайно попали в потустороннюю вселенную, где дед встретил призраки своих сослуживцев, которым приходится воевать со злыми духами и сильными кланами колдунов. И полный сил дудушка героя тоже не остается в стороне, что шокирует его внука, совсем не так представлявшего совместную охоту. Получился невероятный микс боевого фэнтези, житейской философии и исторической прозы. Книга динамичная, слушается на одном дыхании и, что немаловажно, написана с тонким юмором — забавные диалоги героев наверняка заставят вас улыбнуться.

"Куриный бульон для души: Дух Рождества. 101 история о самом чудесном времени в году", Эми Ньюмарк

Короткие и легкие рассказы с новогодним настроение можно слушать, пока вы делаете предновогоднюю уборку или режете салат. У автора Эми Ньюмарк дух рождества ассоциируется с уютными вечерами, когда вся ее семья собиралась на ужин, а бабушка готовила свой фирменный куриный бульон. В сборник вошла 101 история, каждая из которых посвящена празднику, вере в чудо, преодолению трудностей и исполнению желаний. Душевности этим лаконичным рассказам придают красочные описания семейных традиций, судьбоносных встреч и романтических приключений. Есть в книге и печальные новеллы, но на контрасте с ними счастливые истории кажутся еще более прекрасными. Трогательные, забавные, грустные и очень смешные, — эти жизненные рассказы напомнят вам о том, что новогодние праздники — особенное время, когда нужно загадывать желания и строить планы на будущее.

"Убийство вдоме на холме", Виктория Уолтерс

Увлекательный роман, написанный в модном жанре "уютного детектива". Преступление совершено, однако вся атмосфера, описанная в книге, благодушная и рождественская. Действие разворачивается в маленьком английском городке, где никогда не случается ничего необычного. Однако в честь помолвки семья аристократов Рот, живущая в роскошном доме на холме, решает устроить праздник для всех местных жителей. На торжество приглашены и владельцы книжного магазинчика с говорящим названием "Смертельная развязка" Нэнси и ее бабушка Джейн. Торжество по-настоящему роскошное — автор не скупится на эпитеты, описывая этот прием. Однако в разгар вечера происходит страшное — Люси Рот, хозяйка дома, найдена на полу мертвой. Все гости подозревают друг друга, а любительницы криминального чтива Нэнси и ее бабушка берутся за расследование. Для Нэнси ситуация усложняется еще и тем, что на празднике она встречает своего бывшего! И уже непонятно, что хуже — искать убийцу или общаться с человеком, который когда-то разбил тебе сердце… Спойлерить не будем, но намекаем — это рождественский роман, так что хэппи-энд обязательно будет!

"Книга начал", Салли Пейдж

Новый год всегда ассоциируются с построением планов и началом чего-то нового. Роман английской писательницы Салли Пейдж, автора бестселлера "Хранительница историй", как раз об этом! Главная героиня Джо Сорсби начинает с нуля в 40 лет — и это уже вдохновляет! Женщина приезжает в Лондон, чтобы помочь своему пожилому дяде управлять маленьким семейным бизнесом, — канцелярским магазином. Поначалу Джо скучает по дому и своей старой рутине, а также тяжело переживает болезненное расставание с бойфрендом. Однако знакомство с 80-летним начинающим писателем, который работает над своим дебютным романом, поражает героиню до глубины души. Если у него нашлась смелость для такого амбициозного проекта, то и Джо сможет! Среди перьевых ручек, бумаг и блокнотов женщина начинает искать свои истинное предназначение. И в канун Рождества находит не только его, но еще и настоящую любовь, — именно такую, о какой она всегда мечтала. Слушая эту аудиокнигу, вы получите свой заряд мотивации и веры в лучшее, — очень терапевтично. Интересно, что сама Салли Пейдж много лет работала флористом и открыла свой цветочный магазин, а писательством занялась уже после 50, — она знает, о чем говорит!