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Понедельник 25 ноября

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Уютное чтение: 5 книг для теплых осенних вечеров

Уютное чтение: 5 книг для теплых осенних вечеров
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Поздняя осень – лучшее время для уютного чтения. За окном бушует ветер, медленно падает снег с дождем, а вы укутаны в теплый плед, сидя под торшером с книгой. Мы сделали подборку книг, доступных по Литрес Подписке, которые помогут окунуться в эту атмосферу.

"Дом, где пахнетшарлоткой. О теплых встречах, женской дружбе и мечтах, которые вреднооткладывать", Наталья Третьякова

Фото: Литрес

Наталья Третьякова пишет истории, которые дают читателям утешение и надежду на лучшее. Для чтения ее книг нужна соответствующая атмосфера – мягкое кресло, уютный плед, любимый напиток и мурчащий кот в ногах. Все рассказы разделены на четыре части. В первую вошли истории по мотивам жизни реальных читателей – подписчики автора сами присылают ей в блог материалы о себе. Вторая часть посвящена котам, которые иногда дают своим хозяевам возможность изменить жизнь к лучшему и служат талисманом удачи. Третья часть – про неприятного ворчливого деда, который не так-то прост, как кажется. В финале читателей ждут семейные рассказы – самые теплые и уютные. И как вишенка на торте – в конце книги Наталья Третьякова публикует рецепт невероятно вкусной шарлотки.

"Второй шанс. Книгатретья", Елена Звездная

Фото: Литрес

Digital-автор Литрес Елена Звездная сохраняет инкогнито – она публикуется под псевдонимом и не любит давать интервью. Поэтому о писательнице известно немного – лишь ее жанровые пристрастия: любовные романы и боевая фантастика. В этой книге соединились оба направления. Героиня, после неудачной практики в магии, энергетически опустошилась и нанесла вред своему компаньону. Насколько непоправимым окажется удар – покажет время. Ведь пока он лежит у неё на руках с пустым и потерянным взглядом, признаваясь, что ему плохо. Что это? Начало противостояния или сильного романтического чувства?

"Улыбка зари", Бланш де Ришмон

Фото: Литрес

Бланш де Ришмон – французская писательница, для которой главная ценность – искренность. Вкладывая её в каждое слово, она делится сокровенным и создаёт тёплые истории, в которые приятно провалиться, чтобы забыть о суете и тревогах. Простые истины, истории любви – всё для уютного вечера. Камилла живёт в центре Парижа вместе с дочерью Перле. Они счастливы и стараются наполнить каждый день простыми радостями. Наблюдают за звёздами из окна своей мансарды, ухаживают за полевыми цветами, ловят улыбки случайных прохожих. В их жизни появляется новый интерес, когда они знакомятся с соседом. Он делится секретами простой и при этом мудрой жизни, которые помогают наполнить мгновения ещё более пронзительным счастьем.

"Магазин шаговойнедоступности", Ким Хоен

Фото: Литрес

Ким Хоен пишет уютные и целительные романы, которые помогают забыть о горестях и настроиться на оптимистичный лад. В родной автору Южной Корее его произведения становятся бестселлерами. Героиня этой аудиокниги – бывшая учительница, госпожа Ем. Она не просто владеет продуктовым магазином, но и стремится помогать людям: кому работой, кому добрым словом. Случай Токко – особенный, этот мужчина не помнит о себе ничего. Но попав в дружескую атмосферу магазина, он начинает меняться, постепенно возвращается к себе. Но наступает решительный момент, когда герою никто уже не может помочь, кроме него самого. Удастся ли ему сделать это, несмотря на сложности?

"Опасная игра бабули.Руководство по раскрытию собственного убийства", Кристен Перрин

Фото: Литрес

Кристен Перрин всегда обожала книги. Она рано научилась читать, а, повзрослев, стала работать в книжном магазине. Уже тогда у нее зарождилась мечта – написать свою книгу. Чтобы осуществить замысел, она переехала в Англию – мировой центр детективного жанра. Там Кристен получила степень по философии и написала дебютное произведение, ставшее бестселлером. Совершено дерзкое убийство – пожилая и респектабельная Фрэнсис Адамс найдена мёртвой в собственном загородном поместье. Всю свою жизнь она посвятила раскрытию подобных происшествий, но сама стала жертвой злоумышленника. Загадка в том, что когда-то давно убийство миссис Адамс было предсказано. И теперь наследница её состояния, Энни, должна раскрыть дело. Все больше погружаясь в обстоятельства случившегося, девушка понимает, что практически у каждого знакомого пожилой дамы был свой мотив убить ее.

Шоу-бизнес в Telegram

25 ноября 2024, 03:42
Фото: Freepik
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