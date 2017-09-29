Почему девушки стремятся стать путанами

Успешный москвич с достатком выше среднего к обычным проституткам, работающими "на поток" не ходит, даже когда мощный половой инстинкт припрет его к стенке. Вроде бы и есть возможность, а драйва нет, и в голове крутятся какие-то аналогии с общепитом. И что делать?

Некоторые заводят любовницу, но это опасно и хлопотно: грозит разоблачениями, ночными звонками, обиженным лицом жены в течение ближайших нескольких месяцев. Да и вообще, любовница украшает жизнь мужчины только тогда, когда она хорошо знает свое место и к "лотку приучена". В противном случае, лучше завести дома трех щенков вместо любовницы – веселее, и хлопот поменьше.

Но это все мужики и без меня прекрасно знают, а точнее чувствуют. Половина из них от природы хорошие люди и редкие семьянины, и себя за свою слабость не любят. Но только одно дело понимать, а другое дело – сопротивляться выработанной десятками тысяч лет эволюционной стратегии человечества. Это все равно, что пытаться задницей остановить поезд.

И вот рано или поздно мужик понимает – надо искать компромисс. Нужна юная девочка, свежей и манящей наружности, но при этом с функционалом прожженной проститутки – гарантия конфиденциальности, готовность по звонку, исполнение всех фантазий. И как это совместить? Рано или поздно у многих возникает мысль о содержанке. И это хорошая мысль. Потому что на каждый запрос такого "папика" найдется парочка запросов от бедных гимназисток. И все бы ничего. Но есть одно "но".

В данном случае мы, коллеги, видим случай банального обслуживания мужчины. Потому что секс случается в удобное для него время, по его правилам, и по его сценарию. Однако, быть содержанкой подается сейчас чуть ли не как достижение, как "умение жить". Девочки даже ходят на разные курсы, чтобы научиться быть содержанками и как можно более эффективно "разводить" мужчин на деньги.

По-сути, это такой же вид проституции, только выведенный на более высокую ступень. Своего рода проституция-лайт. В этом нет ничего сложного, для этого не надо никаких особых навыков – нужно соответствовать представлениям мужчины о свежем мясе и заниматься с ним сексом когда и как ему удобно. Быть содержанкой не значит успешно раскручивать дурачков мужчин на бабки. Быть содержанкой – это эффективно удовлетворять мужские потребности в удобное для них время.