Уход за кожей в отопительный сезон

Ни для кого не секрет, что в зимний период наша кожа требует повышенного внимания и особенной заботы. Сохранить кожу как можно дольше молодой и красивой – важная миссия для любой современной девушки, а значит, настало время поговорить о правильном уходе за лицом и телом в отопительный сезон.
Основная проблема, с которой мы
сталкиваемся в холодное время года – сухость кожи. В первую очередь это
происходит потому, что в помещении регулярно работают отопительные приборы. Поэтому
зимой очень важно скорректировать свой уход так, чтобы наш организм терял влагу
как можно медленнее и меньше. И действовать лучше сразу по всем "фронтам".
- В помещении должен постоянно соблюдаться
баланс влажности. Поддерживать его можно различными способами: с помощью
специальных увлажнителей воздуха, моек воздуха, пульверизаторов,
разбрызгивающих воду. А можно действовать по старинке – ставить на батареи
банки с водой. И не забывайте регулярно проводить в доме влажные уборки.
- Питьевой режим нашего организма зимой
должен осуществляться с особой внимательностью. Выпивайте не менее 2-2,5 литров
чистой воды, а также не забывайте употреблять в пищу продукты, содержащие влагу
– ягоды, сочные фрукты, огурцы, помидоры и другие свежие овощи.
- Если летом увлажняющий крем мы наносим
утром, то зимой его лучше заменить на питательный с более плотной текстурой, а
увлажнять кожу следует только на ночь, и ни в коем случае не перед выходом на
улицу. Дело в том, что увлажняющий крем содержит воду, на морозе вода
замерзает, кристаллизуется и вредит нашей коже. Наносить крем рекомендуется за
40-60 минут до выхода на улицу. Умываться перед самым выходом на холод также не
следует.
- Регулярно применяйте питательные и
увлажняющие маски и сыворотки для лица с гиалуроновой кислотой, эластином,
коллагеном, водородом и 24-каратным золотом. Делать их следует не менее 2-3 раз
в неделю;
- В душе пользуйтесь увлажняющими средствами,
содержащими масла. Выйдя из ванны, не трите кожу полотенцем, а нежно промокните
ее. Обязательно пользуйтесь питательными кремами для тела. Также для ухода за
телом в зимний период времени идеально подойдет
сквалановое масло – хит современной космецевтики, использовать его можно в
качестве питательного и увлажняющего средств как для тела, так и для лица. Сквалан
на 100 % совместим с кожей, прекрасно впитывается и не оставляет липкого
эффекта.
- Защищайте губы гигиеническими
бальзамами и помадами. Перед выходом на улицу – более плотный и жирный по
текстуре, а перед сном увлажняющий.