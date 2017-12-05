Уход за кожей в отопительный сезон

Ни для кого не секрет, что в зимний период наша кожа требует повышенного внимания и особенной заботы. Сохранить кожу как можно дольше молодой и красивой – важная миссия для любой современной девушки, а значит, настало время поговорить о правильном уходе за лицом и телом в отопительный сезон.

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