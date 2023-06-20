В Москве столкнулись рейсовый автобус и грузовик

В результате ДТП пострадал один человек.

На юге Москвы произошло ДТП с участие рейсового автобуса ЛиАЗ и грузовик марки Shacman. А результате чрезвычайного происшествия пострадал один человек. Его госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму.

Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на осведомленный источник. Уточняется, что авария произошла на улице Подольских Курсантов, около дома №22Б.

На момент ДТП в автобусе не было пассажиров, однако из-за сильного удара смялась кабина водителя. Кадры из Новой Москвы публикует Пятый канал.