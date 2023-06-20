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Вторник 20 июня

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В Москве столкнулись рейсовый автобус и грузовик

В Москве столкнулись рейсовый автобус и грузовик
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В результате ДТП пострадал один человек.

На юге Москвы произошло ДТП с участие рейсового автобуса ЛиАЗ и грузовик марки Shacman. А результате чрезвычайного происшествия пострадал один человек. Его госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму.

Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на осведомленный источник. Уточняется, что авария произошла на улице Подольских Курсантов, около дома №22Б.

На момент ДТП в автобусе не было пассажиров, однако из-за сильного удара смялась кабина водителя. Кадры из Новой Москвы публикует Пятый канал.

20 июня 2023, 12:40
Фото: pixabay.com
Телеканал 360✓ Надежный источник

BYD Tang: Что автопром китайский нам готовит

BYD Tang: Что автопром китайский нам готовит
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