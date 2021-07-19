В Крыму произошла смертельная авария с участием "Камаза"

В Крыму произошла крупная авария со смертельным исходом. Уточняется, что столкнулись легковые автомобили и "Камаз".
Известно, что ДТП унесло жизни пятерых человек. Обстоятельства случившегося выясняются, передает "Общественная служба новостей".
В Крыму произошла крупная авария со смертельным исходом. Уточняется, что столкнулись легковые автомобили и "Камаз".
Известно, что ДТП унесло жизни пятерых человек. Обстоятельства случившегося выясняются, передает "Общественная служба новостей".
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