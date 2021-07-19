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Сбившей в Москве троих детей студентке ужесточили обвинение

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Появились свежие данные о резонансном деле, фигурантом которого является 18-летняя студентка. Стало известно, что в полиции приняли решение ужесточить обвинение, которое предъявляется девушке.

Кроме того, по данным "Царьграда", прокуратура требует отправить подсудимую под стражу. Стоит отметить, что на данный момент она находится под домашним арестом.

Напомним, 16 июля студентка за рулем иномарки сбила пятерых человек в Москве. В результате случившегося от полученных травм скончались двое детей.

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Автор: 19 июля 2021, 18:07 Источник: Царьград ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Ирина Геннадьевна
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Люди добрые, Христом Богом молю Вас, помогите нам пожалуйста! На прошлой неделе я похоронила мужа, он последние полтора года был лежачим пocлe ДТП, жили только на его пенсию по инвалидности. Все деньги ушли на похороны. У меня двое деток маленьких и мне их просто нечем кормить. Уже несколько дней ничего не ели, детей не во что одеть и обуть. Квартиру снимаем и если не заплатим за месяц нас просто вышвырнут на улицу... Я обращаюсь к небезразличным, помогите, Бога ради, хотя бы на покушать детям. У меня есть карта Сбербанка 4276 5400 4778 3372, Ирина. Мы будем за вас молиться!
Гость 595959
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удивительно,что с такими тяжелыми последствиями аварии, где 2 ребенка скончались,она до сих пор дома,и только еще решается вопрос об ужесточении мер.
18 лет, права получила в декабре месяце,за рулем ехала-болтала по телефону,5 человек сбила,2е из них скончались,причем,это дети,где хоть одно смягчающее обстоятельство,что бы думать ужесточать обвинение или нет,или опять чья-то доча,которую будут отмазывать...
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