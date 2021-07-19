Сбившей в Москве троих детей студентке ужесточили обвинение

Появились свежие данные о резонансном деле, фигурантом которого является 18-летняя студентка. Стало известно, что в полиции приняли решение ужесточить обвинение, которое предъявляется девушке.
Кроме того, по данным "Царьграда", прокуратура требует отправить подсудимую под стражу. Стоит отметить, что на данный момент она находится под домашним арестом.
Напомним, 16 июля студентка за рулем иномарки сбила пятерых человек в Москве. В результате случившегося от полученных травм скончались двое детей.
Популярные темы форума
Все мужчины изменяют?
Муж не дарит подарки
Новая квартира!
Выживет ли Максим?
Как быстрее восстановиться после операции?
Подросток целыми днями лежит с телефоном.
Разлюбил
У вас есть хоть один друг нетрадиционной ориентации?