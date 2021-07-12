Под Петербургом известный гонщик сгорел в машине после ДТП

Под Петербургом произошла трагедия. Стало известно, что знаменитый российский автогонщик и его подруга сгорели в машине.
Это произошло в результате аварии, передает URA.ru. Обстоятельства случившегося выясняются.
Под Петербургом произошла трагедия. Стало известно, что знаменитый российский автогонщик и его подруга сгорели в машине.
Это произошло в результате аварии, передает URA.ru. Обстоятельства случившегося выясняются.
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