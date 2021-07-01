При столкновении иномарки и "Газели" под Ростовом погибли 5 человек

В СМИ попала информация о смертельной аварии, которая произошла в Ростовской области. Уточняется, что водитель иномарки допустил столкновение с "Газелью" при обгоне по встречной полосе.
По данным РИА Новости, в результате случившегося погибли пять человек. На данный момент правоохранительными органами проводится проверка, передает телеканал "360".
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