Есть пострадавшие: в Иванове столкнулись два автобуса

Утро в Иванове началось с массового ДТП. Автобус "Богдан" въехал в зад ПАЗу, который стоял на светофоре перед перекрестком Шереметевского проспекта и улицы 8 Марта, передает RT. Тот протаранил стоявшую перед ним Ниву. Число пострадавших в результате аварии составило восемь человек. Из них четверым потребовалась госпитализация.
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