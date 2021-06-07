На Кутузовском проспекте произошла авария с участием 7 машин

Сообщение о серьезном ДТП зафиксировано в российской столице. По информации, которая стала доступна прессе, на Кутузовском проспекте случилась авария с участием семи транспортных средств.
По данным телеканала "360", пострадал один человек, который передвигался на такси. Этой женщине была оказана помощь. Обстоятельства случившегося выясняются.
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