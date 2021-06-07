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Авто
Range Rover SV Autobiography: Мечта артиста

Range Rover SV Autobiography: Мечта артиста

Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Признаюсь, это первый раз, когда я заказывал трезвого водителя на трезвую голову, и тому есть очень простое объяснение. Один раз прокатившись на заднем сиденье, оборудованном массажем, отдельной зоной климата, откидным столиком с электроприводом и еще кучей всего, садиться за руль уже не хочется.
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Range Rover SV Autobiography это 565 лошадиных сил, пять экранов (если считать приборную панель), два холодильника и обязательно – один водитель :) Современный. Роскошный. Мощный. Все артисты мечтают включить этот автомобиль свой выездной райдер, и стоит он как небольшая квартира Москве. Впрочем, к черту сантименты. Поехали!

КАК ВЫГЛЯДИТ:

Серия Special Vehicle с удлиненной базой смотрится в городском как ледокол, медленно взламывающий северные льды. Мощный и весомый аргумент, чтобы вам уступили левую полосу. Обратите внимание, кстати, что откровенно демонстрируемые прямые углы в наше время встречаются в автодизайне нечасто, и даже мерседес не устоял, да и выпустил гелендваген “покруглее”. Но английские танки грязи не боятся, и своих размеров не стесняются, так что вот он, флагман британского автопрома во всей красе. На все свои 5 метров, 20 сантиметров.

Фото: Родион Газманов

Несмотря на мою нежную и давнюю любовь к приземленным спортивным тачкам, красотой рейнджа не вдохновиться просто нельзя. Автомобиль красив и современен. Силуэт подчеркнут фирменной решеткой радиатора, орнамент которой перекликается с дублирующими вентрешетками. Фары это отдельная песня (вкрути свои лампочки…!). Кстати, вкручивать ничего не придется: производитель заявляет на своем сайте, что световое оборудование прослужит в течение всего срока эксплуатации автомобиля. Вот как![Разрыв обтекания текста]В топовой комплектации автомобиль комплектуется лазерно-пиксельными фарами. Пиксельная система из 142 светодиодов позволяет отключать дальний свет узкими секциями, чтобы не слепить встречных водителей. В действии эта система выглядит завораживающе. Лазерно-пиксельная система комплектуется дополнительными четырьмя светодиодами, и вместе вся эта иллюминация позволяет ярко освещать дорогу на более чем 500 метров.

Фото: Родион Газманов

Сзади автомобиль обманчиво-скромен. Двухсекционный квадратные задние фонари и две выхлопные трубы. Дверь багажника открывается на две стороны: вверх и вниз, производя впечатление, как будто автомобиль хочет кого-то съесть (твои деньги, отложенные на квартиру, конечно же).

КАК ВНУТРИ:

В версии Autobiography этот автомобиль роскошен. Сиденья обиты полуанилиновой кожей, могут регулироваться в 20 (!!!) направлениях и оснащены функцией массажа. Отдельный режим, который раньше мной нигде не встречался – “горячие камни”. Купив эту машину, на массажном салоне точно можно сэкономить, правда?[Разрыв обтекания текста]Заднюю часть салона можно сравнить с бизнес-классом в самолете. Откидные столики с электроприводом, отдельный ящик для обуви (и подставка для ног, конечно же), разные режимы индивидуального освещения и шторка панорамной крыши, управляемая при помощи жестов. Автомобиль оборудован двумя холодильниками, пятью экранами (если считать приборную панель).

Фото: Родион Газманов

Толщина стекла 6мм. Говоря человеческим языком, в салоне так тихо, что с водительского сиденья можно разговаривать с задними пассажирами, не повышая голос. Адаптивная подвеска управляет при помощи отдельного компьютера, который постоянно анализирует дорожное покрытие для выбора режима и способа компенсации вибраций и кренов. Шампанское не расплескается. Проверено!

КАК ЕДЕТ:

Несмотря на обманчиво неторопливую внешность, этот автомобиль даст прикурить большинству машин на светофоре. Использование большого количество алюминия при конструкции позволило снизить массу, и этот огромный аппарат весит 2,6 тонны – пустяк для автомобиля такого размера. Со светофора до сотни за пять с половиной секунд. Впечатляет, а?

Турбированная “восьмерка” мощно разгоняет и очень азартно звучит, если надавить сильнее на педаль. Подвеска отлично работает в автоматическом режиме, но в экстремальных дорожных условиях можно выставить режим и высоту подвески вручную. Кстати, при остановке двигателя подвеска переходит в парковочный режим и максимально снижает высоту автомобиля для комфортной посадки. Разница между максимальным и минимальным клиренсом составляет почти семь сантиметров. Не так много на слух, но весомо, когда речь заходит о внедорожных приключениях. На подмосковном полигоне Jaguar Land Rover Experience можно с удивлением увидеть как эти роскошные и утонченные на первый взгляд автомобили поднимаются в гору под немыслимыми углами или преодолевают вброд бассейны, когда вода практически плещется у водительского стекла (глубина брода – 900 мм!).

Фото: Родион Газманов

КАК ЗВУЧИТ:

Комплектация Autobiography SV оснащена роскошным звуком от Meridian Sound. В самой роскошной комплектации это усилитель на 1700 ватт (на моей памяти это рекорд в штатной комплектации), 29 динамиков и двухканальный сабвуфер. Система отличает очень яркими верхами, поэтому на высокой громкости я советую сделать верхние частоты потише. Минус три деления (это, кстати, радикальная регулировка, но звучать все будет хорошо). Единственный минус продиктован, видимо, принципом не отвлекать водителя от дороги. В системе можно подключить два источника сигнала через HDMI, с выводом изображения на задние экраны (у каждого заднего пассажира свой экран). А вот звук в этом случае будет воспроизводиться только через специальные радионаушники. Вывести сигнал в салон возможным не представляется. Так что о шикарном мобильном кинотеатре во время путешествия можно забыть. Звук в наушниках, мягко говоря, далек от идеального.

Фото: Родион Газманов

КАК ГИТАРА:

Несмотря на то, что между задними сиденьями расположился целый холодильник, вмещающий в себя бутылку шампанского и даже закуску к ней, гитара поместилась на “ура”. Более того, задняя полка, в которую превращается нижняя створка двери багажника, идеальна для того, чтобы сесть и устроить целый акустический концерт (чем я регулярно и занимался, кстати).

Фото: Родион Газманов

ВЫВОДЫ:

Шестнадцать. Миллионов. Рублей. Это двухкомнатная квартира в Москве. Не самая большая, и на окраине, но все же. После этой машины не хочется ездить в такси. Впрочем, за рулем тоже не хочется. И вообще любое существование вне салона Range Rover SV – мука (все же познается в сравнении, правда?). А если серьезно, то совершенству нет предела. Я очень рад знакомству с этим чудесным автомобилем, и надеюсь, что наши пути еще не раз пересекутся. На гастролях.

Фото: Родион Газманов

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Фото: Родион Газманов
7 июня 2021, 14:12

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