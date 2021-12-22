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Володин объяснил необходимость ужесточения наказания для лихачей

Володин объяснил необходимость ужесточения наказания для лихачей

Госдума 22 декабря приняла законопроект об ужесточении наказания для злостных нарушителей ПДД. Теперь им грозит до трех лет лишения свободы, сообщил в своем телеграм-канале спикер ГД Вячеслав Володин.
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По его словам, обычные наказания таких нарушителей не останавливают. Для привлечения внимания в соцсетях они готовы на любые нарушения, чем ставят под угрозу жизнь и здоровье окружающих, отметил Володин.

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"Практически каждую неделю мы с вами видим из средств массовой информации, что по вине лихачей, мажоров на дорогих автомобилях люди становятся инвалидами, погибают", – написал спикер.

Подобные ситуации недопустимы, поэтому было важно принять законопроект до конца года, пояснил председатель ГД.

Наказание ужесточается для водителей, которые неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и лишились водительских прав.

"Речь идет о таких правонарушениях, как превышение скорости на более чем 60 км/ч или выезд на встречную полосу. За это может грозить уголовная ответственность вплоть до двух лет лишения свободы", – сообщил Володин.

Для тех, кто уже был судим за такие нарушения, ответственность увеличится до трех лет лишения свободы. "Это поправка, которая была одобрена во втором чтении", – отметил Володин.

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Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 22 декабря 2021, 12:48 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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