Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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Общество
Ужесточение наказания за "пьяные" ДТП было верным решением – Володин

Ужесточение наказания за "пьяные" ДТП было верным решением – Володин

После вступления в силу поправок об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП их число сократилось на 232. Такую статистику привел спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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В 2020 году, когда закон о повышенной ответственности за ДТП в состоянии алкогольного опьянения уже действовал, погибло на 232 человека меньше, а пострадало – на 1585 человек меньше, чем в 2018 году, когда ответственность была мягче, уточнил Володин.

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"Мы видим, что это было правильное решение, принятие закона сохранило сотни человеческих жизней", – сказал председатель ГД.

Депутаты продолжат следить за правоприменительной практикой закона, сообщил Володин.

Поправки об ужесточении ответственности за ДТП по вине пьяного водителя вступили в силу 28 июня 2019 года. За причинение тяжкого вреда здоровью предусматривается наказание от трех до семи лет лишения свободы, в случае гибели человека – до 12 лет, двух и более лиц – до 15 лет.

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Вячеслав Володин. Фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Автор: 12 марта 2021, 08:32

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