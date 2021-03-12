Ужесточение наказания за "пьяные" ДТП было верным решением – Володин

После вступления в силу поправок об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП их число сократилось на 232. Такую статистику привел спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В 2020 году, когда закон о повышенной ответственности за ДТП в состоянии алкогольного опьянения уже действовал, погибло на 232 человека меньше, а пострадало – на 1585 человек меньше, чем в 2018 году, когда ответственность была мягче, уточнил Володин.

"Мы видим, что это было правильное решение, принятие закона сохранило сотни человеческих жизней", – сказал председатель ГД.

Депутаты продолжат следить за правоприменительной практикой закона, сообщил Володин.

Поправки об ужесточении ответственности за ДТП по вине пьяного водителя вступили в силу 28 июня 2019 года. За причинение тяжкого вреда здоровью предусматривается наказание от трех до семи лет лишения свободы, в случае гибели человека – до 12 лет, двух и более лиц – до 15 лет.