В минувшее воскресенье, 10 мая, в Уфе произошла массовая авария. На Бельском мосту столкнулись четыре автомобиля.
По предварительным данным, виновник ДТП вылетел на встречную полосу. Информации о пострадавших не поступало, сообщает ToDay News Ufa.
В минувшее воскресенье, 10 мая, в Уфе произошла массовая авария. На Бельском мосту столкнулись четыре автомобиля.
По предварительным данным, виновник ДТП вылетел на встречную полосу. Информации о пострадавших не поступало, сообщает ToDay News Ufa.
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