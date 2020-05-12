В Петербурге уборочная машина сбила курьера

Днем 12 мая в Санкт-Петербурге уборочный автомобиль сбил курьера, который передвигался на велосипеде у края проезжей части. Авария произошла на Московском проспекте.
В результате молодой человек получил незначительные травмы. Ему на помощь пришли прохожие, уточняет ИА "Невские новости". Другие подробности выясняются.
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