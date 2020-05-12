В серьезной аварии под Москвой пострадали люди

В Луховицах произошла серьезная авария. Столкнулись два отечественных автомобиля.
Несколько человек оказались зажатыми в кузове одной из машин. Спасателям удалось освободить пострадавших, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
В Луховицах произошла серьезная авария. Столкнулись два отечественных автомобиля.
Несколько человек оказались зажатыми в кузове одной из машин. Спасателям удалось освободить пострадавших, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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