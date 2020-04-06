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Авто

Toyota RAV4: цвет настроения – иней

Фото: Родион Газманов
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Вы знаете, я бы купил эту машину из-за одного только цвета. На снегу новый RAV4 в бирюзовом металлике смотрится ну просто невероятно красиво. Уверен, что все будут уступать дорогу, сигналить и улыбаться. 
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Изначально RAV4 был разработан с трехдверным кузовом (моей второй машиной был именно трехдверный RAV4) и, возможно из-за этого я буду немного предвзятым. Из поколения в поколение RAV4 (параллельно с автомобилями других марок) утрачивал округлость, принимая все более и более острые формы. Возьмите хотя бы RAV второго и третьего поколений. RAV4 изначально строился на базе Toyota Celica GT-Four и задумывался как трехдверный автомобиль. Вариант на пять дверей (звучит как начало детского стишка) появился позже.

Фото: Родион Газманов

В современной версии мы видим зализанные назад фары, увеличенную, но все равно узкую, решетку радиатора, линии жесткости, протянутые от передних фар, аж до задних фонарей. Мне очень нравится, как сложился рисунок между задним стеклом и фонарем, как угол окна сначала продолжается в “ребре”, дальше идет параллельная линия до фонаря, и сам угол силуэта автомобиля. В этих дизайнерских рифмах есть своя поэзия.

Светодиодная оптика стоит по умолчанию во всех комплектациях. В задней части машины ничего сверхординарного не заметил, но выглядит все целостно и комфортно для глаза.

Фото: Родион Газманов

Но особенно круто в кадре, конечно, смотрится цвет: небесно-голубой, как назвал его я, или “бирюзовый металлик” – как он обозначен в каталоге Toyota. За внешний вид кроссовер от Toyota получает твердую “пятерку”.

Для меня RAV4 всегда был удобным и практичным. Строгий, но комфортный салон в коже обойдется в дополнительную "копеечку", но это сразу поднимает престижность автомобиля на следующий уровень.

Фото: Родион Газманов

В задней части салона полно места. Во-первых, благодаря размерам, а во-вторых, специально изогнутым спинкам передних сидений. Удобно будет, даже если впереди сидят баскетболисты, а сзади – борцы сумо. Места хватит всем!

Фото: Родион Газманов

Компоновка приборов и торпедо выполнена футуристично и качественно. Пересечение линий и углы перекликаются с мотивами в экстерьере. Некоторые решения довольно заумные, но, на мой взгляд, без перегибов. Обзорность прекрасная, и стойки не мешают видеть ни пешеходов, ни выезжающие на перекрестки машины. Кроме того, здесь высокий потолок, и можно отрегулировать сиденья так, чтобы смотреть на окружающие седаны свысока.

Фото: Родион Газманов

Экран бортового компьютера подрос до 8 дюймов, а на сайте производителя нам обещают еще и TFT-экран на месте приборной панели. А по мне, так и аналоговая смотрится весьма неплохо.

Это будет самым короткий и нейтральный параграф статьи. Ни разочарований, ни восторгов езда на RAV4 не вызывает. В самой вкусной комплектации, где двигатель объемом в 2,5 литра разгоняет машину за 8,5 секунд, гоночным амбициям нет места. Что же говорить о вариаторе, где разгон составляет 11 секунд, даже несмотря на хитрый ход с механической первой передачей (хотя ощущения от старта интересные, попробуйте на тест-драйве).

Фото: Родион Газманов

В поворотах автомобиль валкий, но это с лихвой отбивается, когда выезжаешь на грунтовую или гравийную дорогу. В таких труднопроходимых местах понимаешь, что при внешности городского обитателя, этот автомобиль не подвел гордые тойотовские внедорожники, и сам очень хорошо себя чувствует там, где заканчивается асфальт.

Фото: Родион Газманов

Дорожный просвет увеличен до 200мм, и это чувствуется при сравнении с предыдущим поколением. Подвеска мягкая, а выбор правильных настроек дифференциала легко проведет вас по любой грязной размокшей проселочной дороге. Единственное, чего не хватает – это резкого старта. Трехдверный RAV третьего поколения на двух литрах и нормальном “автомате” давал прикурить многим на старте со светофора, и я, честно говоря, временами скучаю по той машине. Заправлять можно 92-м бензином, и это плюс.

Фото: Родион Газманов

Звук здесь, к сожалению, тоже без восторгов. Но это и не автомобиль премиум класса, даже с кожаным салоном, давайте не будем об этом забывать. Прибавьте на два деления бас в настройках и больше ничего не трогайте.

Гитара поместилась. Багажник широкий, хотя глубина оставляет желать лучшего (по крайней мере, от кроссовера-внедорожника я ожидал большей вместимости. Но тест пройден, и это главное. Пять баллов за гитару.

Фото: Родион Газманов

С уходом трехдверного варианта, RAV4 из машины для эгоиста превратился в дежурный семейный автомобиль, в котором и покупки поместятся, и детей целый выводок. Надежный и прощающий многие дорожные неровности, он все же отлично выглядит для современных городских улиц, и даже радует некоторыми дизайнерскими изысками.

Фото: Родион Газманов

Стоимость его начинается от 1.8 млн. рублей и продолжается в районе 2.7 млн. в самой насыщенной комплектации. В своем ценовом сегменте это самый надежный автомобиль, а в бирюзовом металлике – еще и самый красивый! Кто не согласен?

6 апреля 2020, 18:08

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