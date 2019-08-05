В Башкирии в ДТП насмерть разбился мотоциклист

В Илишевском районе Башкирии произошла серьезная авария. На 48-м километре трассы Бакалы-Верхнеяркеево насмерть разбился байкер.

Как передает ToDay News Ufa, местный житель допустил опрокидывание мотоцикла, после чего его отбросило на бетонный столб. От полученных травм байкер скончался на месте.