Пострадали дети: под Саратовом опрокинулся автобус

На трассе Сызрань – Саратов – Волгоград в Красноармейском районе Саратовской области опрокинулся автобус Volvo. Транспорт ехал из Германии в Камышин.
По данным РИА ФАН, пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Одного мальчика десяти лет готовят к транспортировке в Саратов, так как у него диагностировали челюстно-лицевую травму. Все обстоятельства ДТП уточняются.
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