В Башкирии водитель сбил ребенка и скрылся с места аварии

В Абзелиловском районе Башкирии женщина на ВАЗ сбила маленького ребенка, который ехал на велосипеде. Авария произошла на парковочной площадке возле магазина. Автомобилистка быстро скрылась с места происшествия.
В результате ДТП пострадал ребенок. Его доставили в больницу с травмами. Позднее правоохранителям удалось задержать виновницу аварии. Подробности происшествия выясняются, передает ToDayNews Ufa.
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