В Башкирии грузовик два километра тащил минивэн с шестью пассажирами

Ранним утром 13 февраля на 125-м километре трассы Уфа – Оренбург в Стерлитамакском районе Башкирии автомобиль LADA Largus врезался в грузовик Freightliner, когда тот остановился на запрещающий сигнал светофора, сообщает портал ToDay News Ufa. В результате капот минивэна зажало под прицепом большегруза.
Водитель фуры не почувствовал столкновения и на зеленый свет поехал дальше. Два километра он тащил машину, в которой, кроме водителя, находились шесть пассажиров. В ДТП пострадала женщина – ей потребовалась помощь врачей.
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