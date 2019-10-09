Лихач разнес припаркованные автомобили под Москвой

На парковке в микрорайоне Новая Трехгорка произошла авария. Проезжающая мимо стоянки автомобиль на скорости врезался в припаркованные транспортные средства.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", на место аварии приехали скорая помощь и полиция. О состоянии водителя-лихача не сообщается.
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