Байкерша засняла свою гибель в страшном ДТП

Байкерша ездила с друзьями в Сочи. Она выполняла трюк на заднем колесе и не успела отреагировать на изменение дорожного полотна. Дарья буквально влетела в ограждение и упала с "железного коня". Она чуть не погибла, но все обошлось.
Как сообщает Life, девушка пояснила, что неудачно зацепилась пальцем за отбойник. Само собой, палец она сломала, а также повредила нервы на руке. Однако это не самое страшное, ведь де-факто Дарья засняла свою гибель, которой по счастливой случайности избежала.
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