В Ростове водитель 15 метров тащил сбитого пешехода на капоте

В районе проспекта Стачки в Ростове-на-Дону машина сбила пешехода, передает портал rostovgazeta.ru. По сообщениям очевидцев, автомобиль двигался на разрешающий сигнал светофора, а человек переходил дорогу в неположенном месте. Водитель полностью затормозил только после того, как 15 метров протащил пострадавшего на капоте. У пешехода сломаны локоть и берцовая кость.
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