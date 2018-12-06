Шестеро погибших: скорая попала в жуткое ДТП на Кубани

В ночь на 6 декабря на девятом километре трассы Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная в районе станицы Некрасовская в Усть-Лабинском районе Краснодарского края ВАЗ-2114 столкнулся с каретой скорой помощи, передает телеканал "360". В результате ДТП погибли четверо взрослых и двое детей, которые были в легковушке.
Трое медиков и еще один пассажир доставлены в больницу. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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