В Удмуртии машина с тремя женщинами вылетела в кювет

Днем 22 ноября на 18-м километре дороги Алнаши – Грахово в Алнашском районе Удмуртии автомобиль LADA Granta вылетел в кювет и перевернулся, передает портал udm-info.ru. За рулем находилась 38-летняя автоледи. Она, а также две пассажирки 29 и 49 лет получили травмы. По предварительным данным, женщина не справилась с управлением на скользкой дороге.