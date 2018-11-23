На Урале студенты попали в смертельную аварию по дороге на похороны

Утром 23 ноября на 300-м километре трассы Пермь – Екатеринбург в Свердловской области автомобиль LADA выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой, передает портал tagilcity.ru. По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением. В автомобиле находились четверо человек, 20-летний пассажир погиб на месте от полученных травм. Еще трое пострадали. Сообщается, что в аварию попали студенты, которые ехали на похороны своей подруги. Девушка погибла за два дня до этого в ДТП на этой же трассе.