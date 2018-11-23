В Нижнем Новгороде ребенка сбили рядом с пешеходным переходом

Днем 23 ноября на Варварской улице в Нижнем Новгороде автомобиль LADA сбил десятилетнего школьника, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте, передает портал newsnn.ru. Сообщается, что пешеходный переход находился в зоне видимости. До приезда скорой ребенку оказали помощь на месте. Тем не менее ему потребовалась госпитализация. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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