В Нижнем Новгороде ребенка сбили рядом с пешеходным переходом

Днем 23 ноября на Варварской улице в Нижнем Новгороде автомобиль LADA сбил десятилетнего школьника, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте, передает портал newsnn.ru. Сообщается, что пешеходный переход находился в зоне видимости. До приезда скорой ребенку оказали помощь на месте. Тем не менее ему потребовалась госпитализация. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.