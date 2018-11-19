В жуткой аварии в Башкирии погибли шесть человек

Днем 19 ноября на 73-м километре дороги Бирск – Тастуба – Сатка в Караидельском районе Башкирии произошло лобовое столкновение автомобилей LADA Kalina и Богдан-2111, передает портал mkset.ru. В результате ДТП погибли шесть человек – двое из первой машины, и четверо из второй. Сообщается, что у LADA Kalina была летняя резина.
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