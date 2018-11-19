Под Омском пристав спас мужчину из горящей машины

Сотрудник Исилькульского районного отдела управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области на своей машине возвращался с работы в дом родителей в село Кромы, когда заметил в зеркале заднего вида всполохи света, не похожие на отблески фар, передает портал gorod55.ru. Он остановился и увидел на обочине автомобиль ВАЗ-21124, у которого из-под капота выбивалось пламя.

В салоне без сознания находился мужчина. Пристав вытащил пострадавшего и привел в чувство. Более того, удалось спасти находившееся в багажнике авто имущество. На место вызвали пожарных, однако когда они прибыли, машина полностью сгорела.